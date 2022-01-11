Санкции против РФ и укрепление ВСУ: Кулеба и Блинкен согласовали позиции по сдерживанию российской агрессии

Об этом сообщает сайт МИД Украины.



"Энтони Блинкен поделился с Дмитрием Кулебой содержанием обсуждения между российской и американской делегациями в Женеве 10 января. Руководители внешнеполитических ведомств согласовали дальнейшие шаги Украины и США, в частности, учитывая следующие дипломатические контакты с РФ в формате Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ. Стороны отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу "Никаких договоренностей по Украине без Украины", - говорится в сообщении.



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Кроме того, Кулеба и Блинкен обсудили реализацию пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии в отношении Украины - жесткие экономические санкции против государства-агрессора и практическое укрепление обороноспособности ВСУ.



Глава украинской дипломатии поблагодарил США за поддержку и подчеркнул, что Украина активно работает над консолидацией партнеров на фоне угрозы дальнейшей российской агрессии, а США остаются главным партнером по безопасности.



"Благодаря активной дипломатической работе Украина имеет мощную международную поддержку. Среди наших партнеров растет понимание, что евроатлантическое пространство будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности. Мы вместе активно воплощаем эту формулу безопасности. Переговоры в Женеве доказали, что наша сила заключается в единстве и согласованности позиций на фоне российских ультиматумов", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Блинкен предупредил, что РФ может совершить провокацию для обоснования нового нападения на Украину.