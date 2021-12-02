Санкции против РФ и противодействие миграционным атакам: Украина, Литва и Польша приняли совместное заявление в рамках Люблинского треугольника

Об этом сообщает Офис президента.

В переговорах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда.

Разговор состоялся по случаю 30-летия признания Литвой и Польшей восстановления независимости Украины. Он прошел в формате видеоконференции.

В результате переговоров президенты трех государств приняли совместное заявление. В нем Украина, Литва и Польша выразили взаимную поддержку в связи с миграционным кризисом на границах европейских государств и признали, что он создан искусственно Беларусью. Кроме того, заверили, что эта гибридная атака угрожает всей Европе и заявили об объединении усилий в борьбе против этого кризиса.

Государства-участники Люблинского треугольника выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток-2". В ходе встречи президенты обсудили совместные действия, как противостоять монополизации европейского газового рынка Россией и избежать энергетического кризиса.



Также главы стран отметили ухудшение ситуации в сфере безопасности в связи с российскими гибридными и военными атаками.

В этой связи главы государств призвали международное сообщество усилить санкции против РФ и обратились к Кремлю с просьбой отвести войска от границ Украины и с временно оккупированных территорий.

Президенты подтвердили свою приверженность развитию стратегического партнерства между странами и подчеркнули, что Польша и Литва полностью поддерживают Украину в стремлении к членству в ЕС и НАТО.





Напомним, Украина, Польша и Литва объявили о создании Люблинского треугольника в июле 2020 года. Это, по словам главы МИД Украины, новый формат регионального сотрудничества в Центральной Европе.