Санкции против РФ и противодействие миграционным атакам: Украина, Литва и Польша приняли совместное заявление в рамках Люблинского треугольника
В четверг, 2 декабря, состоялись первые переговоры Украины, Литвы и Польши в формате Люблинского треугольника
Об этом сообщает Офис президента.
В переговорах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда.
Разговор состоялся по случаю 30-летия признания Литвой и Польшей восстановления независимости Украины. Он прошел в формате видеоконференции.
В результате переговоров президенты трех государств приняли совместное заявление. В нем Украина, Литва и Польша выразили взаимную поддержку в связи с миграционным кризисом на границах европейских государств и признали, что он создан искусственно Беларусью. Кроме того, заверили, что эта гибридная атака угрожает всей Европе и заявили об объединении усилий в борьбе против этого кризиса.
Государства-участники Люблинского треугольника выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток-2". В ходе встречи президенты обсудили совместные действия, как противостоять монополизации европейского газового рынка Россией и избежать энергетического кризиса.
Также главы стран отметили ухудшение ситуации в сфере безопасности в связи с российскими гибридными и военными атаками.
В этой связи главы государств призвали международное сообщество усилить санкции против РФ и обратились к Кремлю с просьбой отвести войска от границ Украины и с временно оккупированных территорий.
Президенты подтвердили свою приверженность развитию стратегического партнерства между странами и подчеркнули, что Польша и Литва полностью поддерживают Украину в стремлении к членству в ЕС и НАТО.
- Напомним, Украина, Польша и Литва объявили о создании Люблинского треугольника в июле 2020 года. Это, по словам главы МИД Украины, новый формат регионального сотрудничества в Центральной Европе.
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