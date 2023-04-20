Об этом заявила министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, отвечая на вопросы депутатов Бундестага 19 апреля, сообщает Укринформ.

"Отменим ли мы санкции? Нет. Пока эта агрессивная война России не будет завершена", - заявила министр депутату от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", который пытался сказать, что санкции противозаконны.

Россия нарушила Хартию ООН, она блокирует работу Совбеза, напомнила глава МИД. Она назвала РФ страной, которая не только не придерживается своих международных обязательств, но и разрушает Хартию ООН с помощью бомб и ракет.

Министерство выразило благодарность тем странам, которые поддерживают санкции, даже в случаях, когда они зависимы от России. Сейчас речь идет прежде всего о том, чтобы обеспечить соблюдение санкций и сделать невозможным их обхождение, отметила она.

Позиция Китая, даже не осудившего агрессию, Бербок, совершившая визит в КНР на прошлой неделе, не понимает. Дипломатка, по ее словам, спросила, почему китайская сторона не требует от агрессора прекращения бомбардировок.

"Это было бы первым шагом к миру, переговорам", - отметила она. Мероприятие готово говорить о мире, Украина тоже, но это невозможно сделать, когда на тебя постоянно падают бомбы, подчеркнула Бербок.

Она одновременно выразила удовлетворение, что во время встречи в Японии глав дипломатических ведомств G7, которую она посетила после визита в Китай, удалось согласовать заключительное Коммюнике с такими четкими словами и месседжами, подтверждающими поддержку Украины, пока это потребуется: экономическую, финансовую, гуманитарную , а также военную. Бербок подтвердила, что тема гарантий безопасности для Украины также обсуждалась во время встречи глав МИД G7, но не прибегла ни к одной конкретике.

"Год назад мы все надеялись, что мир скоро наступит. К сожалению, было иначе – несмотря на интенсивные миротворческие усилия с нашей стороны, со стороны наших европейских друзей, со стороны практически всего мира", - отметила глава МИД.