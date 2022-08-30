Санкции против РФ и миссия МАГАТЭ: Кулеба встретился с главой МИД Франции

Об этом он написал в Twitter .

"Мы обсудили, что должно входить в следующий, восьмой пакет санкций ЕС против России, а также ограничения на поездки для российских граждан. Я поприветствовал роль Франции в содействии миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - отметил Дмитрий Кулеба.

30 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что для остановки войны в Украине необходимо ввести запрет для российских туристов на поездки в ЕС.

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