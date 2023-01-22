Санкции против РФ: Финляндия заморозила €187 млн российских активов

Об этом сообщило финское издание Yle.

В рамках санкций против РФ, наложенных Финляндией на Россию из-за полномасштабного вторжения, заморозили €187 млн российских активов.

"Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность", - отметил начальник отдела санкций МИД Пиа Саариваара.

Утверждается, что в Финляндии самым известным российским олигархом санкционного списка ЕС является Геннадий Тимченко: один из владельцев столичной арены Helsinki-halli.

Как ранее писали Reuters, страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России, который, как планируется, вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb