Санкции против РФ: Финляндия заморозила €187 млн российских активов
В рамках санкций против России за вторжение в Украину Финляндия заморозила €187 млн российских активов, это: "разнообразнее имущество, имеющее ценность"
Об этом сообщило финское издание Yle.
В рамках санкций против РФ, наложенных Финляндией на Россию из-за полномасштабного вторжения, заморозили €187 млн российских активов.
"Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность", - отметил начальник отдела санкций МИД Пиа Саариваара.
Утверждается, что в Финляндии самым известным российским олигархом санкционного списка ЕС является Геннадий Тимченко: один из владельцев столичной арены Helsinki-halli.
- Как ранее писали Reuters, страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России, который, как планируется, вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.
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