Санкции против РФ должны не просто действовать, а регулярно усиливаться, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против РФ за вторжение в Украину должны не только действовать, но и усиливаться, чтобы Россия к ним не адаптировалась
Об этом он заявил в обращении к участникам и гостям Черногорского форума по безопасности.
"Санкции против России - это обязательно. Они должны не просто действовать, а регулярно усиливаться, чтобы государство-агрессор не успевало адаптироваться. Я благодарен всем, кто поддерживает такую политику, и благодарен всем, кто работает вместе с нами для того, чтобы каждый российский убийца и палач получил законное наказание", - заметил президент.
Он добавил, что не сомневается в победе Украины и что "мы можем вернуть мир и свободу всей украинской территории". По словам Владимира Зеленского, успехи украинских военных на передовой это доказывают.
"Но я хочу, чтобы можно было сказать, что не сомневаюсь и в полной безопасности Европы и каждого из наших народов после этой войны. Это тоже возможно. Мы знаем правильные ответы на ключевые вопросы нашего времени, а значит, мир будет. Я благодарю вас за внимание, спасибо за поддержку. Слава Украине", - подчеркнул он.
- 6 октября Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Он стал ответом на незаконную аннексию РФ украинской территории, мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы.
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