Об этом он заявил после завершения встречи Европейского совета, передает Укринформ .

"Санкции (против РФ, – ред.) понемногу начинают действовать во многих сферах. Они не заработают немедленно, но прошу обратить внимание на полученные средства в российский бюджет по налогам. Они резко сокращаются в несырьевых секторах, то есть в поступлениях от НДС или других налогов, не связанных с энергоносителями", - отметил Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что эти потери Россия компенсирует за счет продажи нефти. Премьер-министр Польши отметил, что экономика РФ теряет в технологическом аспекте, потенциале развития и креативности, поэтому все сильнее и сильнее ориентируется на энергоносители.

Министр предположил, что в скором времени российская экономика может пострадать от цен на нефть и это будет очень болезненным ударом.

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