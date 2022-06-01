Санкции против РФ действуют, но их компенсируют продажи нефти, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции против РФ начинают действовать, но компенсирует потери продажей нефти
Об этом он заявил после завершения встречи Европейского совета, передает Укринформ .
"Санкции (против РФ, – ред.) понемногу начинают действовать во многих сферах. Они не заработают немедленно, но прошу обратить внимание на полученные средства в российский бюджет по налогам. Они резко сокращаются в несырьевых секторах, то есть в поступлениях от НДС или других налогов, не связанных с энергоносителями", - отметил Матеуш Моравецкий.
Он отметил, что эти потери Россия компенсирует за счет продажи нефти. Премьер-министр Польши отметил, что экономика РФ теряет в технологическом аспекте, потенциале развития и креативности, поэтому все сильнее и сильнее ориентируется на энергоносители.
Министр предположил, что в скором времени российская экономика может пострадать от цен на нефть и это будет очень болезненным ударом.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.
- агентство Bloomberg сообщило, что из-за введения ЕС частичного эмбарго на российскую нефть, РФ будет терять около $22 млрд в год .
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз из-за эмбарго сократит потребление российской нефти на 92% .
- Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против РФ завершится 1-2 июня .
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что афтовое эмбарго ЕС покидает РФ на обочине современной экономики.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное