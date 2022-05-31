Санкции против РФ будут зависеть от позиции Украины по условиям мира, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина должна решить, какие условия мира с Российской Федерацией она выберет. Ведь именно от них, а не от навязанных извне условий, будут зависеть дальнейшие санкции
Об этом сообщает ARD.
По его словам, это не должно быть "навязанного мира". Шольц отметил, "цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы".
"Совершенно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся", - добавил он.
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