Санкции против РФ будут зависеть от позиции Украины по условиям мира, - Шольц

Об этом сообщает ARD.

По его словам, это не должно быть "навязанного мира". Шольц отметил, "цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы".

"Совершенно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся", - добавил он.

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