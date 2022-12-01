Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий премьера Литвы Ингриды Шимоните.

"Мой месседж - нужно большее терпение. Потому что не существует санкций, которые могут обвалить в России все с сегодняшнего дня на завтра. Это просто невозможно", - отметила она.

Шимоните добавила, что среди союзников-членов НАТО есть широкий консенсус по поводу того, что нельзя давить на Украину по поводу того, когда ей начинать переговоры с агрессором. Она также высказалась за то, чтобы НАТО усиливало противовоздушную оборону не только стран восточного фланга Альянса, но и Украины.

Она отказалась комментировать, собирается ли претендовать на должность генсека Альянса после Йенса Столтенберга, который должен покинуть пост в сентябре 2023 года.

1 декабря Швейцария заморозила российские активы на 7,2 млрд. евро. Кроме того, санкции, принятые Федеральным советом Швейцарии в феврале прошлого года, предусматривают запрет на прием депозитов от российских граждан или физических и юридических лиц, созданных в России, если их общая стоимость превышает 100 000 швейцарских франков на одного человека.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb