Санкции против компаний и связанных с правительством лиц: Британия одобрила закон на случай нового нападения РФ на Украину
В четверг, 10 февраля, министр Великобритании по делам Европы Джеймс Клеверли подписал закон, разрешающий британскому правительству вводить жесткие санкции против России в случае нового вторжения в Украину
Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
"Этот закон создает основу для сильнейшего режима санкций, который Великобритания имела против России. Это означает, что Великобритания теперь может ввести санкции против российских компаний и физических лиц в широком диапазоне экономических и стратегически значимых секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая, ИКТ и финансовая индустрия", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавляют, что вводить санкции правительство теперь сможет не только против тех, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и против структур и лиц, связанных с российским правительством. В частности, против предприятий, имеющих экономическое и стратегическое значение для правительства РФ, а также их владельцев, директоров и доверенных лиц.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию к деэскалации и дипломатическому пути для разрешения вооруженного конфликта на Востоке Украины.
"Если Россия будет продолжать свою агрессию в отношении Украины, Великобритания и ее партнеры будут без колебаний действовать", - подчеркнула Трасс.
- Как сообщалось ранее, 10 февраля, во время визита в Россию Лиз Трасс призвала Москву отказаться от риторики холодной войны и предупредила, что новое российское вторжение в Украину будет иметь "катастрофические" последствия.
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