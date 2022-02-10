Санкции против компаний и связанных с правительством лиц: Британия одобрила закон на случай нового нападения РФ на Украину

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.



"Этот закон создает основу для сильнейшего режима санкций, который Великобритания имела против России. Это означает, что Великобритания теперь может ввести санкции против российских компаний и физических лиц в широком диапазоне экономических и стратегически значимых секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая, ИКТ и финансовая индустрия", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавляют, что вводить санкции правительство теперь сможет не только против тех, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и против структур и лиц, связанных с российским правительством. В частности, против предприятий, имеющих экономическое и стратегическое значение для правительства РФ, а также их владельцев, директоров и доверенных лиц.



Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию к деэскалации и дипломатическому пути для разрешения вооруженного конфликта на Востоке Украины.



"Если Россия будет продолжать свою агрессию в отношении Украины, Великобритания и ее партнеры будут без колебаний действовать", - подчеркнула Трасс.

Как сообщалось ранее, 10 февраля, во время визита в Россию Лиз Трасс призвала Москву отказаться от риторики холодной войны и предупредила, что новое российское вторжение в Украину будет иметь "катастрофические" последствия.

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