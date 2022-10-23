Санкции против Абрамовича отсрочили из-за участия в обменах пленными, - юрист ЦПК
СНБО ввел отсрочку санкций против российского олигарха Романа Абрамовича из-за его участия в переговорном процессе по обмену пленных
Об этом в эфире Еспресо заявил юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.
"В решении прописано, что санкции в отношении Абрамовича вводятся позже по причине того, что должны закончиться все процедуры по обмену пленными. Очевидно, что он важный фактор именно в процедуре обменов, и поэтому у него есть определенный особый режим", - сказал он.
По его мнению, важно показать результаты конфискации на других крупных российских олигархах.
"Нам важно хотя бы первых десять, по которым уже санкции есть, и все знают, какое это имущество. Давайте
сделаем домашнюю работу с этими людьми, а затем спокойно можно возвращаться к Абрамовичу, когда завершатся эти процессы обменов", - подытожил Валько.
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