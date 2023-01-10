Об этом сообщает The Moscow Times.

В 2022 году на территории РФ произошло более 130 инцидентов, в том числе 28 авиакатастроф, что вызвало беспокойство у экспертов в этой сфере.

Основной причиной массовых поломок может быть отсутствие должного обслуживания бортов из-за дефицита запчастей в стране, поскольку компании, производящие самолеты, вышли с российского рынка.

Так, пассажирский рейс Utair вынужден был приземлиться в Западной Сибири из-за неисправности кондиционера.

Также 6 января Международный рейс Azur Air в Таиланд с 263 людьми на борту вернулся в Новосибирск через шесть часов после взлета из-за повреждения лобового стекла.

Позже в тот же день внутренний рейс Red Wings в Екатеринбург вернулся в Казань после взлета из-за того, что шасси самолета не удалось поднять.

Отмечается, что в Перми 8 января лайнер авиакомпании "Победа" слетел со взлетной полосы в снег, из-за чего пилоты прервали рейс в Москву. В аэропорту Перми сообщили, что пассажиры остались невредимыми, а самолет не пострадал.

Также сообщается, что два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате аварии пассажирского самолета Ан-2 на Дальнем Востоке России в морозную погоду.

В другом транспортном самолете, ИрАэро Ан-26, двери грузового отсека были частично открыты во время полета на Дальнем Востоке России.

Также, как пишет профильный телеграм-канал "Авиаторщина" с начала года с самолетами российских авиакомпаний произошло уже восемь инцидентов из-за нештатной работы шасси. Шесть из них – за последние три дня (с 6 по 8 января).

Три инцидента произошли с воздушными судами Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании "Россия" (два) и Red Wings (один). Остальные пять - с зарубежными самолетами: три с Boeing 737 "Победы", Utair и "Алросы", еще два - с Airbus A320 "Уральских авиалиний" и S7 Airlines.

Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не избавляет от влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители также присоединились к санкциям.

14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

В конце 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами.

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