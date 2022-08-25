Санкции почти остановили морской экспорт российского угля, - Bloomberg
Европейские санкции против России практически остановили морской экспорт угля из этой страны
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание со ссылкой на источники пишет, что крупнейшая в России компания по добыче энергетического угля АО "Суэк" с середины августа не может отгружать продукцию. Кроме того, на рынке страхования и перестрахования доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, а введенные санкции усложняют поиск страховщиков для судовладельцев.
Отметим, эмбарго на импорт российского угля в Евросоюз вступило в силу 10 августа 2022 года. При этом санкции также запрещают европейским операторам финансировать и страховать поставки.
Однако задолго до вступления эмбарго в силу российские угольщики начали перенаправлять экспорт в Азию. Россия входит в топ-3 крупнейших экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. Угольная индустрия составляет около 1% оссийской экономики.
- 10 августа в ЕС и Британии вступило в силу эмбарго на уголь из РФ. Европейское эмбарго нанесет России примерно €8 млрд потерь дохода в год и повлияет почти на четверть ее импорта угля.
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