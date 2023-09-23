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Санкции несовершенны, но они наносят ущерб экономике РФ, - американский эксперт Фрид

23 сентября, 2023 суббота
19:00
Война с Россией

Бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид напомнил, что санкции против советской экономики также были непоследовательными и несовершенными, но советская экономика все же не выдержала их

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Санкции действительно можно усилить, но никакие санкции никогда не будут работать идеально. Всегда может быть уклонение от санкций. Однако это не значит, что они не работают. Несовершенные санкции - это реальность, но они могут наносить ущерб российской экономике, что, в конце концов, они и делают. Так что мы должны усиливать санкционное давление. Недавно я написал статью, в которой предложил, как это сделать. В основном речь идет о финансовых санкциях", - подчеркнул Фрид.

По его словам, нужно еще более эффективно управлять ценовыми ограничениями на нефть, а также преследовать тех, кто осуществляет поставки запрещенных технологий в Россию.

"Да, все это сложно, несовершенно и требует времени, но мы должны это делать. Не забывайте об опыте советской экономики. Санкции против советской экономики были непоследовательными и несовершенными, но советская экономика все же не выдержала. Мы не должны забывать этот опыт", – заметил Фрид.

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санкции против России
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