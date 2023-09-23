Санкции несовершенны, но они наносят ущерб экономике РФ, - американский эксперт Фрид

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Санкции действительно можно усилить, но никакие санкции никогда не будут работать идеально. Всегда может быть уклонение от санкций. Однако это не значит, что они не работают. Несовершенные санкции - это реальность, но они могут наносить ущерб российской экономике, что, в конце концов, они и делают. Так что мы должны усиливать санкционное давление. Недавно я написал статью, в которой предложил, как это сделать. В основном речь идет о финансовых санкциях", - подчеркнул Фрид.

По его словам, нужно еще более эффективно управлять ценовыми ограничениями на нефть, а также преследовать тех, кто осуществляет поставки запрещенных технологий в Россию.

"Да, все это сложно, несовершенно и требует времени, но мы должны это делать. Не забывайте об опыте советской экономики. Санкции против советской экономики были непоследовательными и несовершенными, но советская экономика все же не выдержала. Мы не должны забывать этот опыт", – заметил Фрид.