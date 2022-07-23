Об этом сообщает Telex .

По словам Орбана, санкции не повлияли на РФ, в то время как Европа потеряла четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе.

"Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах. Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде - экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское. Люди столкнутся с резким повышением цен. И большинство мира тоже нас демонстративно не поддержала - Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, арабский мир, Африка - все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами", - сказал Орбан на конференции в румынском городе Беилле-Тушнад.

Он добавил, что Западу нужна в Украине новая стратегия, целью которой является заключение мира.

"Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы стать между Россией и Украиной. Россия хочет гарантий безопасности, поэтому мир будет только в том случае, если будут российско-американские переговоры", - убежден Орбан.

21 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто побывал в Москве, где договаривался о покупке дополнительных объемов газа.

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