Об этом пишет журнал Rapaport, со ссылкой на заявление главы Управления по координации санкций США Джеймса О'Брайена.

Лидеры блока встретятся на саммите в середине мая и планируют к тому времени разработать декларацию. Просьбу об этом получили члены Комитета бдительности ювелиров (JVC) от посла Джеймса О'Брайена, возглавляющего Управление по координации санкций США.

"Должна быть разработана право на то, что готовые бриллианты, импортированные в США и другие рынки G7, изначально не были добыты в России, или другие виды ограничений, применяемых к полированным бриллиантам из РФ", - сказал О'Брайен.

По словам О'Брайена, меры по усилению контроля за ювелирными компаниями необходимо ввести для того, чтобы попавшая под санкции компания "Алроса" не могла получать доходы от продажи алмазов за границу.

"Алроса", в которой Кремль имеет долю, "глубоко укоренена в структуре власти в России, и наше правительство хочет убедиться, что ее доходы недоступны для продолжения войны в Украине", - пояснил О'Брайен.