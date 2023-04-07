Конечно, официальные источники убеждают, что все под контролем и оснований для паники нет. Экономика России действительно сохраняет запас прочности. Однако этот запас истощается.

В частности, по итогам первых двух месяцев 2023 г. ВВП РФ уменьшился на 3,2% после падения на 2,1% за прошлый год.

Объемы промышленного производства за два месяца сократились на 2%, несмотря на круглосуточную работу оборонных заводов, выпуск которых по косвенным данным подскочил почти на 40%. Ускорился спад в добыче полезных ископаемых (3,2% в феврале по сравнению с 3,1% в январе); двухцифровым обвалом начали год автопром (-69,9%) и фармотрасль (-22%).

Глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей сообщил, что Фонд рассматривает как базовый сценарий завершения войны в Украине в 2024 году, а как негативный – в 2025. В первом сценарии МВФ предусматривает "дефицит финансирования" в Украине в $115 млрд, а в неблагоприятном - $240 млрд.

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Потери Украины измеряются не только миллиардами долларов, но и человеческими жизнями и разрушением страны. И Россия, если не нанести ей поражение в Украине, не остановится. Поэтому для более быстрого взлома рашистской военной машины необходимо искать и применять наиболее эффективные средства.

Тем более, что Россия, пытаясь избежать уже примененных санкций, сама подсказывает направления необходимых ударов.

1. Например, РФ продлила до конца 2023 года решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Она объявила об этом после заявлений членов ОПЕК — Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта, Омана и Алжира, что они также сократят добычу до конца года.

Таким образом, россияне стремятся подтолкнуть цену на нефть вверх и выбраться из ловушки, куда ее загнали эмбарго и ценовые ограничения ЕС и G7.

Чтобы предупредить такой сценарий, необходимо уже в ближайшие недели снизить потолок ценовых ограничений – заставляя участников рынка под угрозой вторичных санкций держать цены на невыгодном для россиян (но приемлемом для себя) уровне.

Необходимо уже в ближайшие недели снизить потолок ценовых ограничений – заставляя участников рынка под угрозой вторичных санкций держать цены на невыгодном для россиян (но приемлемом для себя) уровне

2. Тем более что "третьи страны" даже очень учитывают перспективы попасть во вторичные санкции в своей политике.

К примеру, те же ОАЭ не позволяют работать уже второму российскому банку. Центральный банк страны аннулировал лицензию МТС-Банка через несколько месяцев после выдачи – именно из-за санкций США.

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МТС-Банк получил разрешение открыть филиал в Абу-Даби в 2022 году, но в феврале 2023 года против него были введены санкции Великобритании и США. И затем его попросили из ОАЭ.

Ранее ЦБ ОАЭ прекратил деятельность в стране "дочку" Сбербанка по требованию США.

У россиян начали массово блокировать счета на Кипре.

3. Кроме того, требуется постоянная дипломатическая работа по расширению и географии и номенклатуры санкций.

Примером может служить Япония. Уже 7 апреля вступят в силу новые экспортные ограничения по России.

Под запрет на вывоз в РФ попали:

- самолеты и беспилотники, а также детали и компоненты авиации и космической отрасли;

- строительная техника;

- оптические приборы;

- радиооборудование для навигации;

- детские велосипеды и игрушки.

Таким образом, японское правительство пытается учесть опыт обхода россиянами ограничений на поставку технологической продукции. В частности, под видом бытовой техники или даже игрушек.

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4. Президент Молдовы заявила, что страна через два года может стать полностью независимой от России в энергетической сфере.

Она считает, что эта независимость усугубит страну, в частности, и в процессе урегулирования приднестровского конфликта.

В этом вопросе интересы Украины отвечают исчезновению приднестровского российского анклава. Следует искать совместные действия с молдавскими властями. И не повторять глупостей вроде похищения бывшего судьи Чауса в надежде использовать его в политической борьбе.

Интересам Украины отвечает исчезновение приднестровского русского анклава. Следует искать совместные действия с молдавскими властями. И не повторять глупостей вроде похищения бывшего судьи Чауса в надежде использовать его в политической борьбе

5. Финляндия заморозила активы русского центра науки и культуры в Хельсинки.

Подобные шаги имеют символическое значение – и не только в контексте вступления Финляндии в НАТО.

Такие "центры" превратились в питомники "русского мира" и должны закрываться как опасные очаги "гибридной" войны России против Европы и ее цивилизации.

А со вступлением Финляндии в НАТО – отдельное приветствие рашистам. И еще одно доказательство того, что "страх перед Альянсом" или "продление границы" с ним не имеет ничего общего с настоящими причинами агрессии рашистов.

С независимостью Финляндии последние просто давно смирились. А с независимостью Украины – пока нет. И в борьбе с ней летит ко дну.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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