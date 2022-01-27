Санкции и укрепление сотрудничества в военной сфере со странами мира: Кулеба назвал четыре направления сдерживания российской агрессии
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал четыре направления сдерживания России на фоне угрозы вторжения в Украину и призвал сосредоточиться на них
Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина .
Первым фактором являются политически скоординированные, последовательные месседжи РФ, что ее потенциальное вторжение в Украину провалится и будет встречено с жестким политическим и экономическим сопротивлением со стороны Запада.
Вторым фактором, как считает Кулеба, есть экономические санкции против России.
"Мы слышали много важных и вдохновенных месседжей о той цене, которую России придется заплатить. К сожалению, эти месседжи недавно были ослаблены из-за публичных дискуссий о санкциях, которые не будут введены против России. Конечно, это вдохновляет Путина и он может прийти к выводу, что санкции, с которыми он может столкнуться, фактически окажутся терпимыми", - пояснил он.
По его словам, такие заявления необходимо прекратить. Глава МИД выразил надежду, что будет разработан очень сильный и последовательный пакет экономических мер против РФ, который будет лучше служить целям сдерживания России.
Третьим фактором Дмитрий Кулеба назвал укрепление сотрудничества с Украиной в военной и оборонной сферах.
"Каждая страна может что-то сделать при наличии политической воли", - заметил министр, поблагодарив власти Дании за поддержку украинского оборонного сектора.
Четвертый фактор – поддержка экономической и финансовой стабильности Украины, которую РФ пытается взорвать.
"Мы не можем позволить России добиться успеха в этом", - подчеркнул министр.
Он добавил, что США и другие государства рассматривают разные меры помощи Украине в этой сфере.
"Если мы добьемся успеха по всем четырем пунктам, мы добьемся успеха в этом противостоянии, мы не позволим Путину разрушить безопасность Европы", - отметил Дмитрий Кулеба.
- Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "не позволит никому навязать нам какие-либо уступки" в рамках попыток по деэскалации угрозы войны с РФ.
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