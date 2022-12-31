Об этом сообщает Коммерсантъ.

Индекс Мосбиржи за 2022 год свалился на 43%, с 3787,29 до 2154,12 пт. Долларовый индекс РТС снизился на 39,18%, опустившись с 1595,76 до 970,60 пункта.

Падение рынка акций в России связано с множественными санкциями и уходом из страны зарубежных компаний и инвесторов на фоне вторжения армии РФ в Украину.

По итогам торговой сессии 24 февраля индекс Мосбиржи свалился на 33,28%. В предыдущий раз рекордное значение по обвалу было достигнуто 28 октября 1997 года, когда индекс Мосбиржи за день упал на 20,81%.

Напомним, что российские олигархи потеряли почти 95 миллиардов долларов в 2022 году из-за санкций ЕС, наложенных на них после нападения России на территорию Украины.

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