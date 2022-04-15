Санкции и поражение РФ в войне против Украины заставят россиян пересмотреть свои ценности, - Саттер

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



"Мы должны шире рассматривать вопросы России, которые оставит после себя Путин. Я размышляю об этом с позиции смены риторики США, которая очень изменилась по отношению к РФ. Я не думаю, что после окончания боевых действий санкции с РФ будут сняты. В условиях, когда РФ продолжает оккупировать территорию соседнего государства, этого точно не произойдет. Санкции против РФ надолго. Запад должен оставить такой рычаг влияния, чтобы заставить россиян переоценить свои возможности и позицию в мире", - пояснил Саттер.



Саттер подчеркнул, что Российская Федерация проигрывает в войне против Украины. По его мнению, это произойдет рано или поздно и заставит россиян пересмотреть фундаментальные вещи в своей стране.



“Во время перестройки россияне показали, что могут пересматривать фундаментальные вещи в своей стране. Никто не мог поверить, что они могут отказаться от коммунистической идеологии. Поэтому, я считаю, что мы можем ожидать положительных сдвигов в России. Несмотря на это, очень важно говорить о преступлениях, совершенных”, – добавил Саттер



Саттер также отметил, что подобные преступления руководство РФ совершало с самого начала своего существования. В частности, по словам Саттера, и террористические акты против собственного народа, с помощью которых Путин пришел к власти



“Руководство РФ совершает преступления не только против своих соседних государств, но и против собственного народа. Именно с помощью террористических актов Путин пришел к власти. Россияне должны знать, к чему приводят уголовные власти в стране. И тогда, когда уголовные власти будут дискредитированы, есть надежда на изменения в РФ.” – добавил Саттер





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