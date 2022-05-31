Об этом пишет Bloomberg.

Ничто не может отменить того, что нефтяные санкции являются значительным достижением, почти немыслимым еще несколько месяцев назад. Энергетическое эмбарго, даже неидеальное, сразу больно ударит по Кремлю и является важным сигналом о намерениях.

Воздействие эмбарго на рынки нефти и, в частности, нефтепродуктов может оказаться драматическим. Россия является самым крупным нетто-экспортером нефтепродуктов в мире. Европейский же импорт российского дизельного топлива составляет примерно пятую часть мировой торговли этим продуктом. Почти все это изменится через несколько месяцев.

Запасы в западноевропейском хабе нефти находятся на уровне, который в последний раз наблюдался в 2008 году, когда цены на нефть Brent достигли пика в 146 долларов за баррель.

Brent уже торгуется за 123 доллара. По оценкам Оксфордского института энергетических исследований, в случае эмбарго, подобного наблюдаемому сейчас, оно может достичь 150 долларов до июля. Это, вероятно, повлияет на зависимую от дизельного топлива европейскую тяжелую промышленность, которая уже борется с высокими ценами, а также приведет к дальнейшей инфляции и повысит привлекательность электрических и гибридных транспортных средств, которые сейчас составляют почти половину продаж легковых автомобилей на континенте.

В краткосрочной перспективе возможно, что Европа пострадает, а Россия выигрывает от повышения цен. Однако долгосрочная перспектива выглядит для Москвы гораздо более сложной. Ведь не может просто временно отключить поставки без последствий, а санкции по морскому страхованию будет почти невозможным обойти, учитывая, что специалисты работают преимущественно в Европе, США и союзных странах.

Санкции имеют неоднозначный опыт для того, чтобы заставить государства изменить свое поведение, особенно авторитарные правительства, но теперь очевидна цель — изолировать и исчерпать финансовые источники Кремля. Несмотря на высокий курс рубля, подкрепленный контролем над капиталом, и значительным профицитом текущего счета, мероприятия, предпринятые Брюсселем, Вашингтоном и партнерами, уже работают. Воздействие ограничений на импорт комплектующих уже показало пределы российских программ импортозамещения. К примеру, в ближайшее время ПАО «Аэрофлот» уже будет вынуждено разбирать самолеты на запчасти.

Война всегда зависела от денег. Прекращая поступление долларов в казну Кремля, Европа значительно усложняет кремлю поддерживать текущую воинственную активность. Так что даже выстраданные санкции лучше, чем их отсутствие.

Напомним, накануне лидеры ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, включающий поэтапное эмбарго на нефть, где SWIFT Сбербанка и удар по пропаганде.

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