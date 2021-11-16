Санкции ЕС не остановят ни Лукашенко, ни Путина, - аналитик Института евроатлантического сотрудничества о кризисе на границах

Об этом Горбач заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"По моему мнению, события на границе Беларуси и Польши носят характер по безопасности. И это не миграционный кризис, а по безопасности. Эта ситуация опасна для Польши, Латвии, Литвы и в целом Европейского Союза. Потенциально и для Украины тоже опасны эти события. На самом деле ситуацию с мигрантами можно было бы решить вполне законным способом: мигранты, которые сейчас находятся у белорусско-польской границы, могли просто обратиться в консульство или польское, или немецкое и попросить убежища, они этого не делают, а белорусские силовики не пытаются. направить их к этому", - объяснил Горбач.



Аналитик отметил, что Лукашенко будет использовать мигрантов в качестве "живого тарана" для того, чтобы проломить границы Европейского Союза и НАТО. По мнению Горбача, поскольку кризис более безопасен, чем миграционный, заниматься урегулированием данной ситуации должен Североатлантический альянс, а не ЕС.



"Лукашенко и его силовики используют мигрантов как "живой таран", чтобы проломить границы стран Европейского Союза. ЕС принимает новый пакет санкций против Лукашенко. Это ни к чему не приведет. Поскольку это санкции против белорусских физических и юридических лиц, принимавших участие в доставке мигрантов на территорию Беларуси. Именно поэтому ни Лукашенко, ни Путина такие санкции не остановят", - сказал Горбач.



Аналитик уверен, что остановить ситуацию с мигрантами в Белоруссии может только полное закрытие странами ЕС границ с Белоруссией. По его мнению, это повлечет за собой давление не только на экономику Беларуси, но и на российские автомобильные и железнодорожные перевозки, ведь большая часть транспортных путей из Европы в Россию идет через Беларусь.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов на границах со странами ЕС, чтобы отвлечь внимание от активности России на границе с Украиной .

14 ноября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал новые санкции ЕС против Беларуси .

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из-за миграционного кризиса Польша вместе с Литвой и Латвией намерена созвать Совет НАТО, чтобы полностью закрыть границу с Беларусью .