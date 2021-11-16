Санкции ЕС не остановят ни Лукашенко, ни Путина, - аналитик Института евроатлантического сотрудничества о кризисе на границах
Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач считает, что новый пакет санкции ЕС против Беларуси не остановит самопровозглашенного "президента" Александра Лукашенко и главы РФ Владимира Путина
Об этом Горбач заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
"По моему мнению, события на границе Беларуси и Польши носят характер по безопасности. И это не миграционный кризис, а по безопасности. Эта ситуация опасна для Польши, Латвии, Литвы и в целом Европейского Союза. Потенциально и для Украины тоже опасны эти события. На самом деле ситуацию с мигрантами можно было бы решить вполне законным способом: мигранты, которые сейчас находятся у белорусско-польской границы, могли просто обратиться в консульство или польское, или немецкое и попросить убежища, они этого не делают, а белорусские силовики не пытаются. направить их к этому", - объяснил Горбач.
Аналитик отметил, что Лукашенко будет использовать мигрантов в качестве "живого тарана" для того, чтобы проломить границы Европейского Союза и НАТО. По мнению Горбача, поскольку кризис более безопасен, чем миграционный, заниматься урегулированием данной ситуации должен Североатлантический альянс, а не ЕС.
"Лукашенко и его силовики используют мигрантов как "живой таран", чтобы проломить границы стран Европейского Союза. ЕС принимает новый пакет санкций против Лукашенко. Это ни к чему не приведет. Поскольку это санкции против белорусских физических и юридических лиц, принимавших участие в доставке мигрантов на территорию Беларуси. Именно поэтому ни Лукашенко, ни Путина такие санкции не остановят", - сказал Горбач.
Аналитик уверен, что остановить ситуацию с мигрантами в Белоруссии может только полное закрытие странами ЕС границ с Белоруссией. По его мнению, это повлечет за собой давление не только на экономику Беларуси, но и на российские автомобильные и железнодорожные перевозки, ведь большая часть транспортных путей из Европы в Россию идет через Беларусь.
- Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов на границах со странами ЕС, чтобы отвлечь внимание от активности России на границе с Украиной .
- 14 ноября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал новые санкции ЕС против Беларуси .
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из-за миграционного кризиса Польша вместе с Литвой и Латвией намерена созвать Совет НАТО, чтобы полностью закрыть границу с Беларусью .
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