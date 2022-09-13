Об этом сообщило издание Reuters .

"Если вы посмотрите изнутри, на внутренности российского танка, уничтоженного на украинской улице, вы увидите огромное количество электронных компонентов, производимых европейскими странами в этих танках. 45% российских технологий зависят от европейского импорта, и он прекратился", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

После вторжения России в Украину 24 февраля ЕС наложил на Москву несколько пакетов масштабных санкций, направленных против финансового, транспортного и энергетического секторов.

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Кроме этого, Боррель сказал, что санкции ЕС в отношении России уже имеют "очень серьезные последствия" для Москвы.

"Две трети всех гражданских самолетов больше не могут летать, потому что их комплектующие поступают из западных стран, а блокада также делает невозможным получение ими необходимых запасных частей", - добавил он.

Боррель также отметил, что в военной сфере Москва не смогла преодолеть "огромные военные потери, которые она понесла".

31 августа Боррель предположил , что агрессия РФ против Украины "не прекратится в ближайшее время".

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 12 сентября, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, где отметил, что " поддержка ЕС будет продолжаться непрерывно ".

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