Санкции ЕС не дают России компенсировать военные потери, - Боррель
Санкции Европейского Союза подрывают потенциал России по поддержке своего оружия и военной техники в войне с Украиной
Об этом сообщило издание Reuters .
"Если вы посмотрите изнутри, на внутренности российского танка, уничтоженного на украинской улице, вы увидите огромное количество электронных компонентов, производимых европейскими странами в этих танках. 45% российских технологий зависят от европейского импорта, и он прекратился", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
После вторжения России в Украину 24 февраля ЕС наложил на Москву несколько пакетов масштабных санкций, направленных против финансового, транспортного и энергетического секторов.
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Кроме этого, Боррель сказал, что санкции ЕС в отношении России уже имеют "очень серьезные последствия" для Москвы.
"Две трети всех гражданских самолетов больше не могут летать, потому что их комплектующие поступают из западных стран, а блокада также делает невозможным получение ими необходимых запасных частей", - добавил он.
Боррель также отметил, что в военной сфере Москва не смогла преодолеть "огромные военные потери, которые она понесла".
- 31 августа Боррель предположил , что агрессия РФ против Украины "не прекратится в ближайшее время".
- Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 12 сентября, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, где отметил, что " поддержка ЕС будет продолжаться непрерывно ".
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