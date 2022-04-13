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"Санкции должны причинять больше вреда РФ, чем ЕС": канцлер Австрии заявил о невозможности немедленного отказа от российского газа

13 апреля, 2022 среда
20:01

Австрия заявила о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время

Об этом сообщает CNN со ссылкой на прямую речь австрийского канцлера Карла Нехаммера.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что отключение российского газа пока "невозможно" и что ЕС следует сосредоточиться на санкциях, которые наносят ущерб больше России, чем Европейскому Союзу.

Кроме того, канцлер сообщил, что "Австрия не одинока в этом мнении относительно газового эмбарго", ссылаясь таким образом на позиции Венгрии и Германии.

"Вопрос нефти уже обсуждается в Европейской комиссии и Совете ЕС. Газ - это отдельное дело, понимаете. Это не только австрийская позиция, это также позиция Германии, Венгрии и Болгарии, например. Потому что мы зависим от газа. Наша промышленность зависит от газа. И потому мы должны решать, какие санкции наносят ущерб России больше, чем нам", - заявляет Нехаммер.

Несмотря на это, канцлер заверил, что Австрия, как и другие страны-члены ЕС, непреклонна в отношении санкции против России. Однако по мнению Нехаммера, санкции должны наносить ущерб России больше, чем Европейскому Союзу.

На вопрос, может ли вопрос газового эмбарго расколоть ЕС, канцлер ответил, что не верит в это.

"Мы решили собраться по вопросу санкций против Российской Федерации. Уже приняты ограничения действительно жесткие и сильные. И мы будем принимать решения о дополнительных санкциях против России, потому что мы хотим показать, что в Европейском Союзе есть единство, что эта война должна закончиться", – сообщил он.

Кроме того, Нехаммер подчеркнул, что сейчас Австрия, как и ЕС, безусловно желает полностью отказаться от российского газа. Однако по мнению Нехеммера, для этого нужно время и сейчас это невозможно.

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