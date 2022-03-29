Санкции должны быть качественными, а не для заголовков медиа, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против РФ будут продлеваться и должны быть качественными и приносить результат
Об этом он сообщил в своем видеообращении.
По его словам, переговоры между сторонами никак не отразятся на снятии санкций с Российской Федерации. Речь об их отличии может идти исключительно при условии завершения войны.
"Пока мы не вернем свое - то, что нам принадлежит. Пока мы не восстановим справедливость, санкции наоборот должны усиливаться. Еженедельно. Они должны быть качественными. Не просто для заголовков в медиа, а для реального наступления мира", - отмечает Зеленский.
По словам президента, для обеспечения контроля за результативностью введенных санкций начата работа команды украинских и международных экспертов. Со стороны Украины это направление будет координировать руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. С международной стороны – экспосол США Майкл МакФол.
- Напомним, что предварительно Зеленский сообщал о создании в Украине группы экспертов, анализирующих санкции против России
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное