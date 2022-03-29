Санкции должны быть качественными, а не для заголовков медиа, - Зеленский

Об этом он сообщил в своем видеообращении.



По его словам, переговоры между сторонами никак не отразятся на снятии санкций с Российской Федерации. Речь об их отличии может идти исключительно при условии завершения войны.



"Пока мы не вернем свое - то, что нам принадлежит. Пока мы не восстановим справедливость, санкции наоборот должны усиливаться. Еженедельно. Они должны быть качественными. Не просто для заголовков в медиа, а для реального наступления мира", - отмечает Зеленский.



По словам президента, для обеспечения контроля за результативностью введенных санкций начата работа команды украинских и международных экспертов. Со стороны Украины это направление будет координировать руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. С международной стороны – экспосол США Майкл МакФол.

Напомним, что предварительно Зеленский сообщал о создании в Украине группы экспертов, анализирующих санкции против России