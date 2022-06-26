"Санкции должны быть более агрессивными": в ОП рассказали, чего Украина ждет от саммита G7
G7 должен отреагировать на удары по жилым домам в Киеве усилением санкционного давления
Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме.
"Саммит G7 должен отреагировать на российские удары по Киеву. Санкции должны быть более агрессивными. Эмбарго на экспорт золота - это хорошо, но нужно газовое эмбарго в новом санкционном пакете ЕС", - указал он.
Кроме того, по мнению Ермака, в качестве реакции на такие массивные обстрелы Украины, в частности Киева, саммит должен ввести военные конвои для разблокирования украинского экспорта по морю и признать Россию спонсором терроризма.
"Ответ на продовольственный кризис – военные конвои для разблокирования наших портов. Признание России страной-спонсором терроризма очень необходимо", – написал Ермак.
Более тяжелое вооружение для Украины - это путь к победе над врагом, который понимает только силу, подчеркнул он.
- Напомним, утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека.
- Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.
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