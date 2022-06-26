Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме.

"Саммит G7 должен отреагировать на российские удары по Киеву. Санкции должны быть более агрессивными. Эмбарго на экспорт золота - это хорошо, но нужно газовое эмбарго в новом санкционном пакете ЕС", - указал он.

Кроме того, по мнению Ермака, в качестве реакции на такие массивные обстрелы Украины, в частности Киева, саммит должен ввести военные конвои для разблокирования украинского экспорта по морю и признать Россию спонсором терроризма.

"Ответ на продовольственный кризис – военные конвои для разблокирования наших портов. Признание России страной-спонсором терроризма очень необходимо", – написал Ермак.

Более тяжелое вооружение для Украины - это путь к победе над врагом, который понимает только силу, подчеркнул он.

Напомним, утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека.

Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espreso