Санду заявила, что Россия хочет использовать Молдову против Украины

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире Vocea Basarabiei .

"Попытки со стороны Российской Федерации подорвать власть, свергнуть власть, и у нас есть новые доказательства. Понятно, что Российская Федерация пытается создать в Кишиневе пророссийское правительство, чтобы использовать Республику Молдова, в том числе против Украины, как это делается, например, в случае с Беларусью", - сказала она.

"И вы видели последние заявления кремлевских властей о том, что они разместят ядерное оружие на территории Беларуси. Это именно то, что Российская Федерация хочет сделать в случае с Республикой Молдова", - добавила Санду.

По ее словам, РФ хочет видеть во главе Молдовы коррумпированных политиков, которых легко купить.

"Намного легче контролировать пространство, где царит хаос, бедность, коррупция, чем страну, твердо идущую путем демократии, с сильными институтами, не допускающими вмешательства Российской Федерации во внутренние дела Республики Молдова", - сказала Санду.