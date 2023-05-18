Санду заявила, что Молдова хочет поскорее вступить в ЕС, поскольку опасается угрозы от РФ
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что страна хочет как можно скорее вступить в ЕС, поскольку опасается угрозы со стороны России
Об этом она сказала в интервью AFP.
Санду считает, что членство в ЕС может обезопасить Молодову от того, чтобы стать следующей целью РФ и выражает надежду, что начало переговоров начнется "в ближайшие месяцы"
"Конечно, ничто не сравнится с происходящим сейчас в Украине, но мы видим риски и верим, что можем спасти нашу демократию только в составе ЕС", - сказала глава государства.
"Мы верим, что Россия и дальше будет оставаться большим источником нестабильности в последующие годы, и нам нужно защитить себя", - приводит издание слова Санду, сказанные во время завершившегося во вторник саммита Совета Европы в Исландии.
Президент подчеркнула, что считает реалистичной перспективу членства Молдовы в ЕС. Несмотря на это, издание отмечает, что Молдова может испытывать значительные сложности при поступлении. Среди них хрупкая экономика, энергетическая безопасность и вопросы Приднестровья, где проживает 30 тысяч пророссийски настроенных граждан.
"Нам нужна геополитическая возможность, чтобы мы смогли разрешить конфликт", – описывает Санду ситуацию с непризнанным Приднестровьем.
Комментируя возможность сотрудничества с РФ Санду заявила, что Молдова готова сотрудничать только с "демократическими странами, со странами, уважающими территориальную целостность других стран, уважающими систему, основанную на международных правилах".
- 18 мая премьер Дорин Речан заявил, что Молдова отказалась от газа и электричества РФ после того, как прекратила зависимости после начала полномасштабной войны в Украине.
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