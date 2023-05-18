Об этом она сказала в интервью AFP.

Санду считает, что членство в ЕС может обезопасить Молодову от того, чтобы стать следующей целью РФ и выражает надежду, что начало переговоров начнется "в ближайшие месяцы"

"Конечно, ничто не сравнится с происходящим сейчас в Украине, но мы видим риски и верим, что можем спасти нашу демократию только в составе ЕС", - сказала глава государства.

"Мы верим, что Россия и дальше будет оставаться большим источником нестабильности в последующие годы, и нам нужно защитить себя", - приводит издание слова Санду, сказанные во время завершившегося во вторник саммита Совета Европы в Исландии.

Президент подчеркнула, что считает реалистичной перспективу членства Молдовы в ЕС. Несмотря на это, издание отмечает, что Молдова может испытывать значительные сложности при поступлении. Среди них хрупкая экономика, энергетическая безопасность и вопросы Приднестровья, где проживает 30 тысяч пророссийски настроенных граждан.

"Нам нужна геополитическая возможность, чтобы мы смогли разрешить конфликт", – описывает Санду ситуацию с непризнанным Приднестровьем.

Комментируя возможность сотрудничества с РФ Санду заявила, что Молдова готова сотрудничать только с "демократическими странами, со странами, уважающими территориальную целостность других стран, уважающими систему, основанную на международных правилах".