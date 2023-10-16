Санду выразила надежду, что Молдова и Украина присоединятся к ЕС вместе

Об этом политика сказала в интервью "Радио Свобода".

"Надеюсь, что Молдова будет готова раньше 2030 года, но это также крайний срок, который мы установили для себя внутри страны, и мы упорно работаем, и мы надеемся, что это будет положительное решение в декабре по поводу начала переговоров. И мы надеемся, что ЕС будет готов принять Молдову в ближайшие несколько лет", – сказала Санду.

"Мы надеемся, что пойдем вместе. Для нас важно, чтобы в ЕС входила и Украина. И я считаю, что для Украины важно, чтобы Молдова также была частью ЕС. В конце концов, это подход, основанный на заслугах, и мы будем упорно работать, и мы надеемся, что то же произойдет в Украине", – добавила она.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

11 октября замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС начнется в первом полугодии 2024 года. А два дня спустя вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова, ответственная за ценности и прозрачность, отметила прогресс Украины и Молдовы в выполнении критериев, необходимых для вступления в ЕС.