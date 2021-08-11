Санду встретилась с Козаком: обсудили Приднестровье, представитель РФ заявил о "внутреннем конфликте"

Об этом она написала в Facebook.

"Обсудили урегулирование Приднестровского конфликта. Подтвердила твердое намерение Молдовы возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами", - сказала она.

Санду отметила, что урегулировать конфликт она стремится в рамках существующих переговорных площадок с соблюдением суверенитета и территориальной целостности

Козак заявил, что "Россия и Молдова будут точно дружить".Он назвал решение приднестровского вопроса "внутренним делом" Молдовы. Также обсуждалась утилизация боеприпасов на неподконтрольной территории.