Санду встретилась с Козаком: обсудили Приднестровье, представитель РФ заявил о "внутреннем конфликте"
Президент Молдовы Майя Санду во время переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком обсудила конфликт в Приднестровье
Об этом она написала в Facebook.
"Обсудили урегулирование Приднестровского конфликта. Подтвердила твердое намерение Молдовы возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами", - сказала она.
Санду отметила, что урегулировать конфликт она стремится в рамках существующих переговорных площадок с соблюдением суверенитета и территориальной целостностиКозак заявил, что "Россия и Молдова будут точно дружить".
Он назвал решение приднестровского вопроса "внутренним делом" Молдовы. Также обсуждалась утилизация боеприпасов на неподконтрольной территории.
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