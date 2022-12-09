Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на опрос, проведенный Международным республиканским институтом (IRI).

Отмечается, что действующая президент Молдовы Мая Санду возглавляет рейтинг доверия граждан молдавским политикам. На втором месте после нее – пророссийский экспрезидент Игорь Додон. Таковы результаты опроса общественного мнения, представленного 9 декабря Международным республиканским институтом (IRI).

Согласно опросу, на вопрос о том, кому из политиков респонденты доверяют, без предложенных вариантов выбора, Маю Санду назвали 26% опрошенных, Додона – 19%.

На третьем месте находится лидер одноименной пророссийской партии Илан Шор с 13%, а за ним следует мэр Кишинева Ион Чебан – 9%. Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин и представитель парламента Игорь Гросу набрали по 6%. Рейтинг доверия остальных политиков не достигает 5%.

Среди респондентов из Кишинева для Игоря Додона ситуация кардинально иная – он и Илан Шор возглавили антирейтинг с 64%. Лидером положительного отношения стал мэр столицы с 78%, Санду – на втором месте с 52%. В то же время, негативное отношение к ней выразили 44% опрошенных.

Опрос проводился с 1 октября по 15 ноября среди 1 233 респондентов.

28 октября издание The Washington Post сообщило, что ФСБ направило десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву. Российская спецслужба сделала ставку на 35-летнего молдавского политика Илана Шора, который сейчас находится в изгнании в Израиле. В последнее время его партия "Шор" организует антиправительственные протесты в Кишиневе. Таким образом, Россия организует антиправительственные протесты в Молдове, чтобы вернуть влияние на страну.

30 октября в Молдове во время нового протеста против властей страны, организованного пророссийской партией "Шор", полиция задержала 79 человек. На митинге потребовали отставки действующего руководства страны. 3 ноября после обыска в офисе партии "Шор" задержали 8 человек.