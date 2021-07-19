Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена

Об этом Санду сказала в интервью российскому изданию "Коммерсант".



"Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают. Будем обсуждать этот вопрос с Украиной", - ответила она на вопрос о похищении Чауса.



Санду добавила, что Молдове "было неприятно то, что произошло с этим судьей", но при этом для Кишинева важны хорошие отношения с Киевом.



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"Потому что у нас очень много общего, так как для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть", - сказала она.

В начале апреля этого года Николая Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. Как выяснило "Слидство.Инфо" совместно с коллегами из RISE Moldova, к этой спецоперации могут быть причастны украинские разведчики и силовики. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Фигурант похищения экс-судьи, имеющий отношение к ГУР Минобороны, использовал в Кишиневе арендованное авто с GPS-трекером. Именно благодаря этому правоохранители установили его маршрут движения по городу.

Молдавская сторона утверждает, что Украина игнорирует их запросы по расследованию похищения судьи беглого Николая Чауса.

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