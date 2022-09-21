Санду созвала Совбез Молдовы из-за рисков в связи с мобилизацией в РФ

Об этом сообщило издание Newsmaker со ссылкой на заявление Санду.

"Риски высоки и нам необходимо принять меры по повышению устойчивости страны", - отметила Санду.

На заседании Высшего совета безопасности планируется обсудить опасность, вызванную объявленной в России мобилизацией.

"Мы всегда обсуждаем и внешнюю, и внутреннюю ситуацию, но я не думаю, что напряженность в стране представляет большую опасность на данный момент", - подчеркнула она, имея в виду объявленные партией "Шор" протесты.

По словам Санду, она прибыла на Генассамблею ООН в частности для того, чтобы рассказать о тревогах Молдовы.

"Я здесь, чтобы поговорить о проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Молдова - мирная страна, как и все ее граждане, независимо от того, на каком языке они говорят. Я призываю весь мир приложить усилия, чтобы остановить эту войну", - заявила она .

Санду рассказала, что обсудила вопросы безопасности также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Генеральный секретарь подчеркнул, что с уважением относится к нашему нейтралитету. Но, как и все остальные, мы понимаем, что риски высоки", - добавила она.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

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