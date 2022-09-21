Санду созвала Совбез Молдовы из-за рисков в связи с мобилизацией в РФ
Президент Молдовы Мая Санду, созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить риски, вызванные объявленной в России частичной мобилизацией
Об этом сообщило издание Newsmaker со ссылкой на заявление Санду.
"Риски высоки и нам необходимо принять меры по повышению устойчивости страны", - отметила Санду.
На заседании Высшего совета безопасности планируется обсудить опасность, вызванную объявленной в России мобилизацией.
"Мы всегда обсуждаем и внешнюю, и внутреннюю ситуацию, но я не думаю, что напряженность в стране представляет большую опасность на данный момент", - подчеркнула она, имея в виду объявленные партией "Шор" протесты.
По словам Санду, она прибыла на Генассамблею ООН в частности для того, чтобы рассказать о тревогах Молдовы.
"Я здесь, чтобы поговорить о проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Молдова - мирная страна, как и все ее граждане, независимо от того, на каком языке они говорят. Я призываю весь мир приложить усилия, чтобы остановить эту войну", - заявила она .
Санду рассказала, что обсудила вопросы безопасности также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Генеральный секретарь подчеркнул, что с уважением относится к нашему нейтралитету. Но, как и все остальные, мы понимаем, что риски высоки", - добавила она.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
- Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.67
Покупка 40.67Продажа 41.73
-
EUR
Покупка 40.07Продажа 41.4
- Актуальное
- Важное