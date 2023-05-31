Об этом пишет Bloomberg .

Глава государства считает, что решить проблему с оккупированным регионом может проведение экономических реформ и борьба с коррупцией. По ее словам, это покажет людям в Приднестровье, что именно связи с ЕС, а не с Россией принесут пользу их жизни.

"Чем быстрее мы повысим уровень жизни, тем быстрее у нас будет шанс на воссоединение", - комментирует Санду.

Она отметила, что, несмотря на то, что Москва утверждает, что якобы не вмешивается в дела Молдовы, Россия постоянно мешает стране на пути к вступлению в ЕС.

"К сожалению, Россия будет продолжать оставаться источником нестабильности еще много лет. Мы почувствовали попытки России дестабилизировать нашу страну и подорвать наши усилия по построению сильных институтов и сильных демократических процессов, и поэтому интеграция в ЕС является для нас столь важной", - сказала Санду.

Президент отметила, что несмотря на попытки пророссийских политических партий отстранить ее от должности, Санду готовится переизбраться в следующем году, чтобы сохранить проевропейские настроения.