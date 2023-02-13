Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля на пресс-конференции по безопасности страны, передает NewsMaker .

"План (России, – ред.) на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", - рассказала она.

По ее словам, об этом свидетельствуют переданные президентом Украины Владимиром Зеленским документы.

"Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции относительно правил въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории ", - сказала Санду.

Напомним, 9 февраля на заседании Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал Санду документы о намерениях Москвы по Молдове.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы Маей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто когда и в результате каких действий собирается сломить Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", - рассказал президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что он не знает, отдала ли Москва приказ действовать именно по этому плану, однако в нем узнается, что РФ собиралась делать.

"Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и против других государств, в частности, в Европе", - добавил президент.