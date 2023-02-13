Санду раскрыла содержание переданных Зеленским документов: РФ планировала совершить госпереворот в Молдове
Россия планирует совершить госпереворот в Молдове, в частности, посредством протестов и с привлечением людей с военной подготовкой, в том числе иностранных граждан
Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля на пресс-конференции по безопасности страны, передает NewsMaker .
"План (России, – ред.) на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", - рассказала она.
По ее словам, об этом свидетельствуют переданные президентом Украины Владимиром Зеленским документы.
"Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции относительно правил въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории ", - сказала Санду.
Напомним, 9 февраля на заседании Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал Санду документы о намерениях Москвы по Молдове.
"Недавно я говорил с президентом Молдовы Маей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто когда и в результате каких действий собирается сломить Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", - рассказал президент Украины.
Владимир Зеленский добавил, что он не знает, отдала ли Москва приказ действовать именно по этому плану, однако в нем узнается, что РФ собиралась делать.
"Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и против других государств, в частности, в Европе", - добавил президент.
- Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце заявил , что риск вторжения РФ на молдовскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году, но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.
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