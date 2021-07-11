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Санду против Додона, Европа против Кремля. В Молдове проходят досрочные парламентские выборы

11 июля, 2021 воскресенье
08:00
Мир

В Молдове и в 36 странах, где проживают молдавские граждане, в воскресенье, 11 июля 2021 года, проходят досрочные парламентские выборы. В республике в 7:00 открыли 1959 избирательных участков

В выборах принимают участие 20 политических партий, два предвыборных блока и один независимый кандидат, передает Еспресо.TV .

Это Блок коммунистов и социалистов (другое название - Левый блок), партия "Строим Европу дома", партия "Гражданский конгресс", блок "Ренато Усатый", партия "Действие и солидарность", партия "Шор", движение "Speranţa-Надежда" Демократическая партия, партия "Платформа" Достоинство и правда ", партия национального единства, партия" Демократия дома ", партия "Развитие и объединения Молдовы", "Альянс за объединение румын", партия NOI, Зеленая экологическая партия, партия "Закон и справедливость", партия "Сила народа", "партия перемен", "партия трудящихся", партия "Новый исторический выбор", партия "Патриоты Молдовы", "партия регионов" и независимый кандидат Вячеслав Валько, информирует кишиневский портал Newsmaker.md .

Действует 1959 избирательных участков. В 41 из них смогут проголосовать жители Приднестровья и некоторых населенных пунктов Каушанского района.

Для представителей молдавской диаспоры за рубежом откроют 150 избирательных участков. Первый избирательный участок в 1:00 по кишиневском времени открыли в Японии. Точное местоположение участок за рубежом можно узнать на сайте ЦИК diaspora.cec.md .

Следует отметить, что на Кипре граждане Молдовы должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации или результат анализа на антитела, который подтверждает, что человек переболел ковидом. Подробную информацию об условиях голосования в каждой стране можно узнать на сайте министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ).

В Молдове в день выборов за соблюдением общественного порядка будут следить более 6,6 тыс. полицейских.

Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие не менее 30% избирателей. Для проведения выборов ЦИК напечатал 3500000 бюллетеней.

электоральные лидеры



Согласно последним соцопросам, проведенным компанией WatchDog.MD и Институтом публичных политик, в парламент проходят только двое, но при этом очень мощные и влиятельные участников избирательного процесса.

Речь о партии "Действие и солидарность - Partidul" Acţiune şi Solidaritate "(PAS) действующем президенте Майе Санду и объединенном блоке Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) экс-президента Игоря Додона, возглавляющего Соцпартию.

Согласно ответам всех опрошенных, включая тех, кто не определился, на первом месте - PAS, за которую проголосовали бы 35% опрошенных. За блок коммунистов и социалистов выразил желание проголосовать 21%. Остальные участники выборов не набрали 5% порога для партий или 7% для блоков, необходимых, чтобы пройти в парламент.

Причина перевыборов

Собственно, затяжным противостоянием между ориентированной на проевропейские реформы и дальнейшую интеграцией с ЕС и НАТО Санду и фаворитом Кремля, гостем Путина на московских парадах Додоном и обусловлено проведение сегодняшнего голосования. Оно призвано таким образом расставить все "точки над "І" и определить каким именно курсом дальше будет двигаться Молдова.

Перед этим, напомним, Санду обвиняла Додона в саботаже ее политики и управленческих решений.

Дело в том, что нынешний состав однопалатный парламент Молдовы является преимущественно подконтрольным Игорю Додону. Из 101 депутата в Соцпартии входят 37, а в PAS - 11.

Кстати, эмблемой политсилы Додона является красная звезда.

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Молдова
досрочные выборы
Игорь Додон
новости Молдовы
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