Санду предупредила, что Молдова будет лишать гражданства за участие в войне с Украиной на стороне РФ
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что государство рассматривает возможность лишения гражданства за участие в войне с Украиной на стороне России
Об этом сообщает Point.md .
По ее словам, такая инициатива рассматривается из-за риска мобилизации в непризнанном Приднестровье.
"Есть риск мобилизации граждан в восточных районах Молдовы. Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у лиц, имеющих паспорта Молдовы и выступающих в военном конфликте на стороне агрессора", - сказала Санду.
Она отметила, что подтвержденной информации о мобилизации в Приднестровье нет и добавила, что прежде всего рассматривается возможность лишения паспортов лиц, имеющих двойное гражданство - российское и молдавское.
- 21 сентября Мая Санду созвала высший совет безопасности, чтобы обсудить риски, вызванные объявленной в России мобилизацией.
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