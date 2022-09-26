Об этом сообщает Point.md .

По ее словам, такая инициатива рассматривается из-за риска мобилизации в непризнанном Приднестровье.

"Есть риск мобилизации граждан в восточных районах Молдовы. Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у лиц, имеющих паспорта Молдовы и выступающих в военном конфликте на стороне агрессора", - сказала Санду.

Она отметила, что подтвержденной информации о мобилизации в Приднестровье нет и добавила, что прежде всего рассматривается возможность лишения паспортов лиц, имеющих двойное гражданство - российское и молдавское.

21 сентября Мая Санду созвала высший совет безопасности, чтобы обсудить риски, вызванные объявленной в России мобилизацией.

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