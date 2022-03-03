Санду подписала заявку Молдовы на членство в ЕС

Об этом сообщает NewsMaker.

"Сегодня мы подписываем заявку на вступление Молдовы в ЕС. Она адресована президенту Франции Эммануэлю Макрону, главе государства, сегодня председательствующей в Совете ЕС", - сказала Санду.

По ее словам, Молдова извлекла уроки и берет на себя ответственность за свое будущее.

"Уважаемые граждане, если для принятия некоторых решений нужно время, другие необходимо принимать быстро и решительно. Нужно срочно действовать, когда этого требуют обстоятельства", – отметила президент.