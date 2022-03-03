Санду подписала заявку Молдовы на членство в ЕС
Президент Молдовы Мая Санду подписала заявку о вступлении страны в Евросоюз
Об этом сообщает NewsMaker.
"Сегодня мы подписываем заявку на вступление Молдовы в ЕС. Она адресована президенту Франции Эммануэлю Макрону, главе государства, сегодня председательствующей в Совете ЕС", - сказала Санду.
По ее словам, Молдова извлекла уроки и берет на себя ответственность за свое будущее.
"Уважаемые граждане, если для принятия некоторых решений нужно время, другие необходимо принимать быстро и решительно. Нужно срочно действовать, когда этого требуют обстоятельства", – отметила президент.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 2 марта заявку на членство в Евросоюзе подала Грузия.
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