Санду отреагировала на появление траншей вдоль границы с Украиной
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала развертывание украинской стороной противотанковых укреплений на границе
Об этом она заявила Teleradio Moldova.
"То, что делает Украина на своей территории, является ее суверенным решением", - отметила глава молдавского государства.
За дополнительными подробностями она посоветовала обратиться в компетентные органы.
"Если есть более конкретные вопросы, их нужно адресовать министерству внутренних дел и пограничной службе", - добавила Санду.
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В пояснении от молдовских пограничников, полученном Pro TV (Кишинев), отмечается, что упомянутый глубокий ров "предотвратит незаконное пересечение государственной границы, в частности, попытки контрабанды из Украины в Республику Молдова".
Перед этим фото длинных рвов обнародовал молдовский местный депутат от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цирдя. По его словам, так выглядит прилегающая к Молдове украинская местность напротив самого северного молдовского села Наславча (побережье Днестра) и города Окница (граничит с украинскими Сокирянами).
Над Днестром
Между Окницей (Молдова) и Сокирянами (Украина)
"Украинские экскаваторы работают без остановки, копают огромные километровые рвы на границе с Молдовой", - отметил депутат-коммунист.
При этом фотографии сделаны с украинской стороны.
Их происхождение Цирдя не объяснил.
- Напомним, Санду раскрыла содержание переданных ей Владимиром Зеленским секретных документов .
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