Сандра Буллок и 8 интересных фактов из ее жизни
Сандра Аннетт Буллок – американская актриса театра и кино, обладательница премии "Оскар" за роль в фильме "Невидимая сторона" (2010) в номинации "Лучшая актриса"
Любимцы часто доставляют хлопоты
На картинках и в телевизоре Сандра всегда любовалась лошадьми. Эти животные казались ей благородными и гармоничными в сочетании с человеком, который их оседлал. Но однажды, снимаясь в фильме "Украденные сердца", во время эпизода с лошадью Сандра Буллок выяснила, что у нее аллергия на их шерсть.
Благотворительность – одна из добродетелей актрисы
Сандра всегда занимается добрыми делами и никто никогда не смог бы назвать ее скупой. Кроме постоянных переводов средств на благотворительность, Сандра отдала по одному миллиону долларов Красному Кресту (дважды) для пострадавшим от разрушений от цунами в Азии и помощи пострадавшим от ураганов на юге США.
Визитные карточки с детства
Еще с детства, после прыжков по камням через реку, у актрисы навсегда остался шрам у левого глаза. А однажды (еще одна история из детства) младшая сестра поколотила Сандру и локтем сломала ей нос. Как результат – пластическая операция и "фирменная" форма носа, которая разительно выделяет актрису среди других женщин и придает ей особый шарм.
Ипохондрия или банальный страх?
Сандра никогда не "баловалась" наркотиками и не курила. Основная причина – страх перед онкозаболеванием. Действительно ли это банальный страх? Возможно известная актриса страдает ипохондрией? Хотя, здоровый образ жизни – это всегда правильный выбор.
Хобби Сандры Буллок
Буллок имеет талант собственноручно связать свитер. Эта процедура может у нее занять всего четыре дня. А еще Сандра в совершенстве владеет немецким языком, за что в подростковом возрасте его дразнили "немкой". Актриса обожает танцевать, а особенно – фламенко и сальсу.
Любительница простой еды
Самые любимые блюда Сандры – это жареная курица с гарниром из картофельного пюре, пицца, мороженое и шоколад. Несмотря на прекрасную фигуру и ее идеальные формы, актриса никогда не отказывает себе вкусно поесть.
Любимая фраза
Ее самая известная среди друзей и коллег фраза: "Это моя сосиска!" Значение такого выражения дословно: "Это не твое дело". Интересно, а о любимых ли мужчинах Сандра говорит такое, когда видит на горизонте соперницу? ;)
Материнство
Сын Луи Бард
У Сандры Буллок двое приемных детей - это Сын Луи Бардо (2010 г.р.) и дочь Лейла (2012 г.р.). И этот факт лишний раз говорит о ее добром сердце.
И немного о фильме "Невидимая сторона", за роль в котором Сандра Буллок стала обладательницей премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса".
Фильм основан на реальных событиях. Молодой афроамериканец теряет жилье. Его забирает к себе добрая христианская семья. Майкл – хороший человек, добрый, высокий и сильный. Он начинает выступать в играх американского футбола за школьную команду. Благодаря титаническому труду и настойчивости Майкл поступает на бюджетное отделение в Университет Миссисипи. Вместо эпилога в конце фильма создатели карины покажут реальные фрагменты из жизни парня, ставшего прототипом героя фильма.
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