Об этом сообщает sportske.ba .

По словам эксфутболиста "Барселоны" и "Ювентуса", у Ассоциации футбола спрашивали его позицию, но не прислушались.

"Я слышал о решении Ассоциации футбола. Руководители знают мою позицию. Позвонили, спросили, что я думаю об игре. Я сказал то, что думал, а потом был удивлен другим решением. Это не очень удачная идея. У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. В Ассоциации знают мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо", - сказал Миралем Пьянич.

Босния и Герцеговина – первая европейская страна, которая согласилась сыграть с россиянами после 24 февраля.

Против матча уже также выступили авторитетный боснийский тренер Вахид Халилходжич, лидер социал-демократической партии Нермин Никшич, экскапитан сборной Эрвин Зукановы ич мэр Сараево Беньямина Карич.

По информации издания N1 , ряд ведущих игроков сборной Боснии и Герцеговины приняли решение не ехать в товарищеский матч с россиянами.

В июле сообщалось, что Россия решила создать футбольный чемпионат для клубов из Крыма, "ДНР", "ЛНР" , Херсона, Запорожья, Абхазии и Южной Осетии.

9 сентября стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины в Санкт-Петербурге проведет товарищескую встречу с Россией.

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