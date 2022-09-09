Самый звездный футболист Боснии и Герцеговины выступил против матча с Россией: Кто его поддержал
Лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что проводить товарищеский матч с Россией – "это нехорошо"
Об этом сообщает sportske.ba .
По словам эксфутболиста "Барселоны" и "Ювентуса", у Ассоциации футбола спрашивали его позицию, но не прислушались.
"Я слышал о решении Ассоциации футбола. Руководители знают мою позицию. Позвонили, спросили, что я думаю об игре. Я сказал то, что думал, а потом был удивлен другим решением. Это не очень удачная идея. У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. В Ассоциации знают мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо", - сказал Миралем Пьянич.
Босния и Герцеговина – первая европейская страна, которая согласилась сыграть с россиянами после 24 февраля.
Против матча уже также выступили авторитетный боснийский тренер Вахид Халилходжич, лидер социал-демократической партии Нермин Никшич, экскапитан сборной Эрвин Зукановы ич мэр Сараево Беньямина Карич.
По информации издания N1 , ряд ведущих игроков сборной Боснии и Герцеговины приняли решение не ехать в товарищеский матч с россиянами.
- В июле сообщалось, что Россия решила создать футбольный чемпионат для клубов из Крыма, "ДНР", "ЛНР" , Херсона, Запорожья, Абхазии и Южной Осетии.
- 9 сентября стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины в Санкт-Петербурге проведет товарищескую встречу с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное