Самый жестокий день войны из семи: россияне снова обстреливают Мариуполь, в городе нет света, воды и тепла, - глава горсовета
Глава Мариупольского городского совета Вадим Бойченко сообщает, что в среду, 2 марта, российские оккупанты в очередной раз открывали погонь по мирному населению города, однако украинской армии удалось отразить атаку
Об этом он заявил в видеообращении.
"Родные мариупольцы! Сегодня был самый трудный и жестокий день за все 7 дней войны. Сегодня нас всех просто хотели уничтожить. Но наши уважаемые Вооруженные Силы Украины, Национальная Гвардия и полк "Азов" дали достойный отпор тем людям, которые стреляли по нашим жилым домам, уничтожая нас с вами", - сказал Бойченко.
Мэр отметил, что в результате обстрелов в Мариуполе снова повреждена критическая инфраструктура.
"Мы снова без света. Мы снова без воды. Мы остаемся без тепла. Но завтра с первыми лучами солнца наши героические коммунальные службы и компания ДТЭК будут идти вперед, чтобы восстановить критически важную инфраструктуру. Чтобы мы были со светом и водой. Чтобы восстановить стабильное телефонное обеспечение", - сказал Бойченко.
Он также поблагодарил за работу врачей и назвал всех мариупольцев героями, и заверил, что Украина победит.
"Мы точно вместе выстоим. Мы победим. Потому что мы того стоим. Мы - украинцы. Мы любим свою землю. Любим свой город", - подытожил Бойченко.
- Ранее сообщалось, что в Мариуполе возможны провокации с использованием символики Нацгвардии.
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