Самый жестокий день войны из семи: россияне снова обстреливают Мариуполь, в городе нет света, воды и тепла, - глава горсовета

Об этом он заявил в видеообращении.



"Родные мариупольцы! Сегодня был самый трудный и жестокий день за все 7 дней войны. Сегодня нас всех просто хотели уничтожить. Но наши уважаемые Вооруженные Силы Украины, Национальная Гвардия и полк "Азов" дали достойный отпор тем людям, которые стреляли по нашим жилым домам, уничтожая нас с вами", - сказал Бойченко.



Мэр отметил, что в результате обстрелов в Мариуполе снова повреждена критическая инфраструктура.



"Мы снова без света. Мы снова без воды. Мы остаемся без тепла. Но завтра с первыми лучами солнца наши героические коммунальные службы и компания ДТЭК будут идти вперед, чтобы восстановить критически важную инфраструктуру. Чтобы мы были со светом и водой. Чтобы восстановить стабильное телефонное обеспечение", - сказал Бойченко.



Он также поблагодарил за работу врачей и назвал всех мариупольцев героями, и заверил, что Украина победит.



"Мы точно вместе выстоим. Мы победим. Потому что мы того стоим. Мы - украинцы. Мы любим свою землю. Любим свой город", - подытожил Бойченко.



Ранее сообщалось, что в Мариуполе возможны провокации с использованием символики Нацгвардии.