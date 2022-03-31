English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Мир Самый высокий уровень поддержки за последние 20 лет: 61% граждан Финляндии выступает за членство в НАТО

Самый высокий уровень поддержки за последние 20 лет: 61% граждан Финляндии выступает за членство в НАТО

31 мартa, 2022 четверг
13:49
Мир НАТО

61% граждан Финляндии считают, что их страна должна присоединиться к военному альянсу НАТО

Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat .

Поддержка вступления в НАТО сейчас выше, чем когда-либо за двадцатилетнюю историю опросов издания. Однако отмечается, что в марте HS изменил метод сбора данных, что делает результаты не совсем сравнимыми.

61% жителей страны считают, что Финляндия должна присоединиться к военному альянсу НАТО, 16% – против вступления, а 23% затруднились ответить точно.

Предыдущий опрос проводился 18-23 марта. В нем поддержка НАТО составила 54%, а против высказались 21%.

Директор по исследованиям Kantar TNS Сакари Нурмела не считает странным то, что поддержка вступления в Альянс за короткий промежуток времени выросла на целых семь процентных пунктов, а оппозиция уменьшилась на пять процентных пунктов.

"Колебания во взглядах за короткий промежуток времени естественны для поворотного момента. Можно сказать, что большинство финнов выступает за членство в НАТО", - сказала она.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

НАТО
Читайте также:
Микола Маломуж
31 мартa, 2022 четверг
Путин видит, что стратегически эту войну он уже не выиграет, поэтому будет прибегать к другим методам, - экс-руководитель Службы внешней разведки
ЗСУ знищили
30 мартa, 2022 среда
Украинские защитники уничтожили подполковника ВДВ и начальника штаба мотострелковой бригады оккупантов
Борис Джонсон
31 мартa, 2022 четверг
Джонсон против предоставления Украине эквивалента пятой статьи НАТО и предлагает концепцию безопасности, "основанную на идее сдерживания путем отрицания"
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.68
  • EUR
    Покупка 32.52
    Продажа 33.12
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
31 мартa
15:09
Крупнейший лизингодатель AerCap подает против РФ иск на $3,5 млрд из-за захвата более сотни самолетов, - Reuters
15:02
В Днепропетровской области СБУ обезвредила банду, которая нападала на подразделения Теробороны
14:48
Новый пакет санкций Британии нацелен на российских пропагандистов, - глава МИД Элизабет Трасс
14:47
Есть персональные данные всех военнослужащих и их родственников: украинская разведка призвала белорусских военных отказаться от участия в войне на стороне России
14:46
Бюро экономической безопасности Украины инициировало национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов
14:38
Австралия отказывается от российских нефти и газа после выступления Зеленского перед парламентом этой страны, - Ермак
14:37
Подоляк
Офис Генпрокурора открыл более 3,4 тыс. уголовных производств против российских военных, – Подоляк
14:29
Зеленский
"Тирания должна проиграть, а чтобы это произошло, свобода должна получить необходимое оружие для победы", – Зеленский попросил Нидерланды помочь с вооружением для Украины
14:25
Число жертв в результате попадания ракеты в здание Николаевской ОВА возросло до 20, - ГСЧС
14:25
Канада
Около 60 тысяч украинцев подали заявку на убежище в Канаде
14:10
Основные усилия оккупанты сосредоточивают на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, – Генштаб
14:07
Закройте ваши порты для российских судов, прекратите торговлю с Россией и готовьтесь к отказу от российских энергоресурсов, - Зеленский призвал Нидерланды ужесточить санкции против России
14:04
Германия станет беднее из-за войны в Украине, но это не сравнить с той ценой, которую платят украинцы, - министр экономики ФРГ
13:45
ВСУ
ВСУ в Запорожской области освободили от оккупантов пять населенных пунктов
13:45
С начала полномасштабной войны в Украину вернулись 370 тысяч человек, среди них и украинские беженцы
13:44
На Днепропетровщине захватчики ударили ракетами по воинской части, два человека погибли, пятеро пострадали
13:34
"Россия хочет нести агрессию дальше в Европу, если ее не остановить немедленно": Зеленский напомнил парламенту Нидерландов о бомбардировках Роттердама во время Второй мировой
13:28
На Киевском направлении нацгвардейцы уничтожили российские РСЗО, две самоходные артиллерийские установки и несколько десятков техники
13:16
В Японии официально будут называть южные Курильские острова "оккупированными Россией территориями"
13:01
Гитанас Науседа
"Больше нельзя экономить и ждать": президент Литвы призвал Европу отказаться от российского газа и нефти
12:55
В Киеве будут оказывать психологическую помощь тем, кто находится в укрытиях на станциях метро
12:43
В российском Следкоме придумали фейк о "летучих эскадронах смерти националистов" в Харькове
12:40
Тероборона Киевщины за сутки уничтожила оккупантов и пять единиц российской техники
12:28
Эксклюзив
война с Россией Ирпень
Сотни волонтеров в горячих точках собирают свидетельства военных преступлений РФ,- Матвийчук
12:21
Украинский снайпер Белозерская опровергла российские фейки о своей гибели на войне
12:15
Почти 135 тыс. человек: Путин подписал указ о весеннем призыве
12:13
ЕБРР
ЕБРР прогнозирует сокращение ВВП Украины на 20% в 2022 году из-за вторжения России
12:01
Украинские военные 30 марта уничтожили представителей 7-й военной базы из самопровозглашенной Абхазии
11:59
Эксклюзив
Путин пойдет на договоренности с Украиной только после поражения в войне, когда будет лежать и харкать кровью, - Фейгин
11:46
Пресс-релиз
На швейцарском канале "Диаспора ТВ" стартовала украиноязычная телепрограмма для беженцев
11:37
Под Черниговом погиб муж народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной
11:37
TacticMedAid
Украинские волонтеры создали приложение TacticMedAid, в котором можно научиться оказывать первую домедицинскую помощь
11:25
Укрзализныця временно меняет маршрут курсирования поездов харьковского направления в обход Киева
11:20
Освобождение Херсона может кардинально изменить ход этой войны, - Фейгин
11:19
На Харьковщине за сутки зафиксировано около 380 обстрелов из "града" и "смерча", поврежден газопровод, есть раненые, один человек погиб
11:18
В Харькове снаряд оккупантов разрушил газопровод, без газоснабжения остались около 34 тыс. человек
11:06
Австралия повышает тарифы на весь импорт из России и Беларуси
11:03
Украинские военные уничтожили российский танк и подбили БРЭМ, - Минобороны
11:03
В Турции заявили, что новые переговоры Кулебы и Лаврова могут пройти через неделю-две
10:54
"Сейчас решается судьба глобальной безопасности": Зеленский выступил перед парламентом Австралии и призвал усилить санкции против РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV