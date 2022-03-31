Самый высокий уровень поддержки за последние 20 лет: 61% граждан Финляндии выступает за членство в НАТО

Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat .



Поддержка вступления в НАТО сейчас выше, чем когда-либо за двадцатилетнюю историю опросов издания. Однако отмечается, что в марте HS изменил метод сбора данных, что делает результаты не совсем сравнимыми.



61% жителей страны считают, что Финляндия должна присоединиться к военному альянсу НАТО, 16% – против вступления, а 23% затруднились ответить точно.



Предыдущий опрос проводился 18-23 марта. В нем поддержка НАТО составила 54%, а против высказались 21%.



Директор по исследованиям Kantar TNS Сакари Нурмела не считает странным то, что поддержка вступления в Альянс за короткий промежуток времени выросла на целых семь процентных пунктов, а оппозиция уменьшилась на пять процентных пунктов.



"Колебания во взглядах за короткий промежуток времени естественны для поворотного момента. Можно сказать, что большинство финнов выступает за членство в НАТО", - сказала она.

Дипломат Валерий Чалый считает, что одним из результатов войны России против Украины станет вступление Швеции и Финляндии в НАТО .