Фото обнародовали Министерство цифровых дел Тайваня в twitter.

Небоскреб Тайбэй 101 был подсвечен цветами Украинского флага 24 февраля - в знак солидарности с Украиной в годовщину начала полномасштабной войны, начатой Россией.

Здание в Тайване имеет 101 этаж и высоту со шпилем в 509 м. Она пятая по высоте в мире и третья - в Азии.

24 февраля о солидарности с Украиной заявила и президент Тайваня Цай Инвень.

"Сегодня исполняется год вторжения России в Украину. Защищая свою страну, украинцы вдохновили мир невероятной храбростью и решительностью. Тайвань гордится тем, что остается с Украиной и будет продолжать поддерживать наших партнеров в сфере демократии и свободы", - написала Цай Инвэнь под видео к годовщине вторжения РФ.