Самый высокий небоскреб Тайваня на годовщину вторжения РФ подсветили цветами флага Украины
На годовщину полномасштабного вторжения России в Украину высшее здание Тайбэя подсветили желтым и синим цветами
Фото обнародовали Министерство цифровых дел Тайваня в twitter.
Небоскреб Тайбэй 101 был подсвечен цветами Украинского флага 24 февраля - в знак солидарности с Украиной в годовщину начала полномасштабной войны, начатой Россией.
Здание в Тайване имеет 101 этаж и высоту со шпилем в 509 м. Она пятая по высоте в мире и третья - в Азии.
24 февраля о солидарности с Украиной заявила и президент Тайваня Цай Инвень.
"Сегодня исполняется год вторжения России в Украину. Защищая свою страну, украинцы вдохновили мир невероятной храбростью и решительностью. Тайвань гордится тем, что остается с Украиной и будет продолжать поддерживать наших партнеров в сфере демократии и свободы", - написала Цай Инвэнь под видео к годовщине вторжения РФ.
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