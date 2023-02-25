Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Самый высокий небоскреб Тайваня на годовщину вторжения РФ подсветили цветами флага Украины

Самый высокий небоскреб Тайваня на годовщину вторжения РФ подсветили цветами флага Украины

25 февраля, 2023 суббота
11:07
Мир

На годовщину полномасштабного вторжения России в Украину высшее здание Тайбэя подсветили желтым и синим цветами

Фото обнародовали Министерство цифровых дел Тайваня в twitter.

Небоскреб Тайбэй 101 был подсвечен цветами Украинского флага 24 февраля - в знак солидарности с Украиной в годовщину начала полномасштабной войны, начатой Россией.

Здание в Тайване имеет 101 этаж и высоту со шпилем в 509 м. Она пятая по высоте в мире и третья - в Азии.

24 февраля о солидарности с Украиной заявила и президент Тайваня Цай Инвень.

"Сегодня исполняется год вторжения России в Украину. Защищая свою страну, украинцы вдохновили мир невероятной храбростью и решительностью. Тайвань гордится тем, что остается с Украиной и будет продолжать поддерживать наших партнеров в сфере демократии и свободы", - написала Цай Инвэнь под видео к годовщине вторжения РФ.

Тайвань
война с Россией
Читайте также:
Данія
24 февраля, 2023 пятница
Дания открыта для поставки Украине истребителей, – и. о. министра обороны страны
Джейк Салліван
25 февраля, 2023 суббота
Путин может применить тактическое ядерное оружие в Украине, - Салливан
окупанти Мелітополь
24 февраля, 2023 пятница
Британская разведка: Россия снова изменила подход в войне с Украиной
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.24
    Покупка 39.24
    Продажа 39.87
  • EUR
    Покупка 41.09
    Продажа 41.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
25 февраля
12:09
OPINION
Оксана Забужко
Россия не станет демократией, пока не распадется
11:56
курс доллара
Курс валют на 25 февраля: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
11:37
Лукашенко прокомментировал информацию о планах РФ поглотить Беларусь до 2030 года
11:30
Иран заявил о создании крылатой ракеты большой дальности
11:18
В киевском метро задержан пассажир с гранатой в кармане
11:01
Укрэнерго: в Одесской области ввели почасовые отключения света, другие регионы - без ограничений на потребление электричества
10:45
Виктория Сюмар: Минские договоренности дали Украине самое важное – время для создания ВСУ
10:40
OPINION
Николай Княжицкий
Зеленский, Китай и переговоры с Путиным
10:28
Майк Тайсон
Тайсон изменил мнение о фаворите боя Усика против Фьюри
10:28
Гайдай о ситуации в Луганской области: оккупанты не прекращают наступление ни одному из направлений
10:04
Эксклюзив
Китаю невыгодна победа России в войне, - военный эксперт Грабский
10:04
Цукерберг анонсировал запуск искусственного интеллекта от Meta
10:03
OPINION
Украинская победа: как мы ее видим?
10:01
Залужный: в этом году Украина освободит Мариуполь
09:53
Лукашенко объявил о визите в Китай
09:43
За год войны российские олигархи потеряли около $67 млрд, - Bloomberg
09:24
Британская разведка объяснила, почему РФ вторую неделю не применяет дроны-камикадзе
09:07
Полосу украинской границы с Беларусью и Россией расширят до 2 км: территория будет заминирована, - закон
09:03
Буданов впервые рассказал, что в здание ГУР в Киеве попадала ракета
08:52
За прошедшие сутки россияне 83 раза били по Херсонщине: поражены дома, медицинское и образовательное заведения
08:28
За сутки РФ потеряла в Украине 650 военных, 12 танков, 2 БПЛА и вертолет
08:27
Амосов – Сторли: где смотреть бой украинца за чемпионский титул Bellator
08:11
Россия нарушает принципы и блокирует работу ОБСЕ, - Блинкен
08:01
OPINION
Китайская стена для Зеленского
07:53
Ночью россияне атаковали Никопольщину: повреждено более 40 домов, газопроводы и линии электропередачи
07:35
Андрей Медведев (ЧВК Вагнера)
Наемник ПВК Вагнера, сбежавший в Норвегию, Андрей Медведев, арестован за нападение на полицейских в Осло
07:07
Генштаб: в Чечне продолжается принудительная мобилизация РФ, а ВСУ отразили около вражеских 70 атак на 5 направлениях
06:45
WSJ: Германия, Франция и Великобритания планируют укрепить связи НАТО и Украины, чтобы привлечь Киев к мирным переговорам с РФ
06:20
Байден: США отреагируют, если Россия получит летальное оружие от Китая
06:01
Путин может применить тактическое ядерное оружие в Украине, - Салливан
05:37
Кремль не комментировал годовщину вторжения в Украину, потому что не достиг "никаких значимых успехов", - ISW
05:15
Канада ввела санкции против депутата госдумы Третьяка, входящего в зал хоккейной славы в Торонто
04:48
Пригожин признал, что в Украине "гибнут сотни тысяч солдат" вооруженных формирований РФ
04:21
Воздушные силы открыли набор курсантов для освоения современных западных систем ПВО
03:53
Байден отверг "мирный план" Китая и выступил против участия Пекина в переговорах с РФ
03:26
Символический трибунал в Гааге признал Путина виновным в преступлениях, совершенных в Украине
02:58
на фото: Джо Байден в Киеве
Байден пока исключает предоставление Украине истребителей F-16
02:31
Резников и Буданов рассказали, каким был план захвата РФ Киева и почему он не сработал
02:03
Легенда испанского футбола Серхио Рамос объявил сборку в поддержку беженцев из Украины
01:36
"Мы продолжаем борьбу": Кулеба заверил, что РФ будет исключена из Совбеза ООН
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV