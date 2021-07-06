Самый выносливый спутник-рекордсмен. Семь лет исполнилось с момента запуска единственного украинского спутника PolyITAN-1

Спутник PolyITAN-1 до сих пор самостоятельно обеспечивает себя питанием и бесперебойно передает сигнал на наземную станцию КПИ, сообщает пресс-центр НТУУ "КПИ".



Разработанный в КПИ наноспутник типа Cubesat превзошел в работе свои иностранные аналоги. Летом 2014 года среди 33 других подобных аппаратов из 17 стран мира ракета-носитель "Днепр" вывела его на орбиту Земли. Космическая миссия капэишного аппарата была рассчитана на один год. У PolyITAN-1 была задача испытывать жизнедеятельность спутника и всех подсистем в условиях космоса, проверять их взаимодействие, отрабатывать важнейшие команды.



Все спутники, отправленные той миссией в космос уже давно вышли из строя, часть просто сгорели и стали космическим мусором. И только разработанный на базе столичной Политехники космический аппарат активно работает, а все его параметры остаются в пределах нормы. Этого испытания не преодолел ни один из более тридцати, запущенных вместе с PolyITAN-1 спутников:



«Мы сняли параметры и характеристики подсистем электронной платформы PolyITAN-1, которые меняются со временем. На борту температурный режим электроники, конструкции, напряжение на шинах электропитания - в пределах нормы. Все солнечные батареи работают, идет зарядка аккумуляторов и их разрядка на теневой части орбиты. Программа центрального процессора опрашивает все подсистемы и по радиоканалу передает информацию об их параметрах на наземную станцию КПИ и радиолюбителям мира. Телеметрия с борта проходит по радиоканалу без нарушений", - рассказал Борис Рассамакин, кандидат технических наук и руководитель лаборатории разработчиков наноспутников серии PolyITAN стандарта Cubesat.



PolyITAN-1 успешно работает благодаря благоприятным температурным режимам, защите плат от радиации и качественным солнечным батареям, обеспечивающим электропитание всех электронных систем. Надежды самих разработчиков превзошла конструкция, радиоканал и подсистема электропитания с солнечными батареями. Сверхвыносливость первого политана обеспечили оригинальные технические решения - все компоненты спутника создавали специально для него студенты и ученые шести факультетов и институтов КПИ, вспоминает проректор по научной работе КПИ им. Игоря Сикорского, академик НАН Украины Михаил Ильченко:



"Теплоэнергетический факультет работал над самой конструкцией и обеспечением теплового режима. Радиотехнический факультет занимался системой передачи и приема информации. Институт телекоммуникационных систем создал сам телепорт для приема и передачи информации. Солнечная фотоэнергетика вместе с камерами для испытания - это задача факультета электроэнергетики и автоматики. "



PolyITAN-1 стандарта Cubesat разработчики создали как платформу, на которую впоследствии можно добавлять любую полезную нагрузку для выполнения различных задач. После успешного запуска PolyITAN-1 началась работа над новыми научными проектами. Так появился PolyITAN-2. Аппарат вышел на орбиту с борта Международной космической станции в рамках проекта QB50. Главной задачей спутника было измерение концентраций атомарного кислорода в термосфере - слое атмосферы на высоте 80-400 км.



А дальше были еще PolyITAN-3-PUT формата 3U, PolyITAN-4-BIO формата 3U и PolyITAN-5-Grav формата 3U. Поэтому первый разработанный в КПИ спутник стал хорошим началом для целой плеяды околоземных космических аппаратов, и на этом студенты и ученые КПИ им. Игоря Сикорского останавливаться не собираются. Сейчас продолжаются разработки новых космических проектов, которые могут превзойти свои аналоги в космосе.