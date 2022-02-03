Самый влиятельный промоутер объяснил, почему Ломаченко "не светит" бой за звание абсолютного чемпиона
Промоутер Дэвина Хейни Эдди Хирн убежден, что австралиец Джордж Камбосос выберет в соперники американского боксера, а не украинца Василия Ломаченко
Об этом сообщает vRINGe.com.
По словам Хирна, новый абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) из Австралии склоняется к поединку с Хейни, поскольку считает, что имеет с ним больше шансов на победу, чем с Ломаченко.
"Мне кажется, что в команде Камбососа считают, что против Хейни у него больше шансов на победу. Плюс чемпионский титул, которого нет у Ломаченко. Дэвин принял бой с Джорджем на его территории. И знаю наверняка, что сам Джордж никого не боится. Он реально готов сразиться с любым соперником. Когда может состояться поединок Камбососа и Хейни? Думаю, они встретятся в Австралии в мае", - сказал Хирн.
Он добавил, что еще одним аргументом в выборе Хейни являются споры на счет того, можно ли считать Камбососа полноправным абсолютным чемпионом.
"Очень много споров о том, кто легитимный чемпион, а кто нет. Много споров по вопросу, является ли "франчайзинговый" титул чемпионским поясом. Много споров о том, можно ли считать Камбососа абсолютным чемпионом. И только один вариант, как все расставить по местам, - сделать так, чтобы никаких вопросов не возникало. Да, я говорю о поединке Камбососа и Хейни", - рассказал Хирн.
Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).
Девин Хейни является "обычным" чемпионом WBC и настаивает, что без его титула австралиец не может считаться полноправным абсолютным чемпионом.
С американцем за право драться с Джорджем Камбососом спорит бывший лидер легкого дивизиона - Василий Ломаченко.
Эдди Хирн сейчас считается самым влиятельным промоутером мира. Его промоутерская компания сотрудничает с такими звездными боксерами, как британец Энтони Джошуа и мексиканец Сауль Альварес.
- Напомним, 2 февраля Джордж Камбосос заявил, что проведет следующий поединок против Василия Ломаченко или американца Дэвина Хейни.
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