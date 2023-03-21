Об этом сообщает Seconds Out .

"Фьюри получил 70 на 30, он хорошо сработал. Но эти 70 на 30 только благодаря Александру Усику. Большинство бойцов сказали бы: "Ушел ты! Ты издеваешься?" А Усик говорит: "Если так нужно, значит я принимаю условия", - сказал Хирн.

Он добавил, что считает фаворитом боя за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе британца.

"Я считаю Фьюри фаворитом поединка. Усик потрясающий боец, но размеры сделают разницей", - спрогнозировал Хирн, которого считают самым влиятельным промоутером мира.

Среди других британец работает с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и эксчемпионом мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа из Великобритании. Также Хирн ранее был сопромоутером Усика.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).