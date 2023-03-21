Самый влиятельный промоутер мира резко высказался по поводу распределения гонораров между Усиком и Фьюри
Промоутер Эдди Хирн заявил, что большинство боксеров, на месте Александра Усика, не согласились бы на распределение гонораров 70:30 в пользу Тайсона Фьюри
Об этом сообщает Seconds Out .
"Фьюри получил 70 на 30, он хорошо сработал. Но эти 70 на 30 только благодаря Александру Усику. Большинство бойцов сказали бы: "Ушел ты! Ты издеваешься?" А Усик говорит: "Если так нужно, значит я принимаю условия", - сказал Хирн.
Он добавил, что считает фаворитом боя за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе британца.
"Я считаю Фьюри фаворитом поединка. Усик потрясающий боец, но размеры сделают разницей", - спрогнозировал Хирн, которого считают самым влиятельным промоутером мира.
Среди других британец работает с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и эксчемпионом мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа из Великобритании. Также Хирн ранее был сопромоутером Усика.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 11 марта Александр Усик заявил, что согласен на распределение гонораров 70:30 в пользу Тайсона Фьюри, но потребовал, чтобы британец передал 1 млн. фунтов на нужды Украины.
- 19 марта WBA дала Александру Усику время до 1 апреля , чтобы договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
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