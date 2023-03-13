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Самый влиятельный промоутер мира разоблачил план Фьюри с ультиматумом относительно призовых Усика

13 мартa, 2023 понедельник
09:01
Спорт

Промоутер Эдди Хирн заподозрил, что Тайсон Фьюри пытался сорвать бой с Александром Усиком, когда предлагал ему распределение гонорара 70:30 в свою пользу

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По мнению Хирна, британец пытался сорвать соглашение о поединке за звание абсолютного чемпиона мира, когда предлагал украинцу невыгодные условия распределения призовых. Причина в том, что Фьюри рассчитывал на больший гонорар, который поначалу пообещали инвесторы из Саудовской Аравии, которые не смогли организовать бой. Однако после того, как встречу перенесли в Лондон, боксерам придется довольствоваться меньшими призовыми.

"Смотрите, до боя осталось шесть или семь недель. А Тайсон говорит, что только на выходных начал подготовку. Усик поймал его на блефе. Как думаете?" – спросил Хирн.

Он отметил, что Фьюри сам загнал себя в ловушку и будет вынужден боксировать за меньшие деньги, чем он рассчитывал. Потому промоутер до сих пор сомневается, что поединок состоится.

"Тайсону придется взять деньги, на которые он никогда не согласился бы за такой поединок. Однако он говорит, что принимает бой, поэтому, надеюсь, это произойдет. Вскоре все узнаем", - сказал Хирн, которого считают самым влиятельным промоутером мира.

Среди других британец работает с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа из Великобритании. Также Хирн ранее был сопромоутером Усика.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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