Самый влиятельный промоутер мира оценил шансы Уайта на победу над Фьюри

Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

По словам промоутера, он верит, что Уайт может отобрать у Фьюри титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

"Я хочу увидеть его с титулом чемпиона мира. Я думаю, что Уайт может нокаутировать Тайсона Фьюри. Я считаю, что стили делают бои. Это будет очень тяжелое сражение. Фьюри - выдающийся тяжеловес, это будет очень сложно, но когда ты обмениваешься левыми хуками с Диллианом Уайтом, ты засыпаешь", - сказал Хирн.

Он также напомнил, что Уайт в свое время успешно спарринговал с Фьюри.

"Если Фьюри хоть на секунду потеряет бдительность в этом бою, перед ним появится этот риск. Я верю, что Диллиан – жесткий. Мы знаем, что произошло во время спарринга этих ребят. Уайт верит, что просчитал Фьюри. Давайте это выясним", – призвал Хирн, которого сейчас считают самым влиятельным промоутером мира. Его компания Matchroom Boxing сотрудничает с такими звездными боксерами, как британец Энтони Джошуа и мексиканец Сауль Альварес.

22 февраля стало известно, что Тайсон Фьюри будет защищать титул чемпиона мира WBC 23 апреля в Лондоне в поединке против Диллиана Уайта.

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