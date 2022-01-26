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Самый влиятельный промоутер мира нанес удар по чемпионским амбициям Ломаченко

26 января, 2022 среда
10:22
Спорт

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что работает над организацией боя американца Дэвина Хейни против абсолютного чемпиона мира австралийца Джорджа Камбососа

Об этом сообщает Boxing247.

По словам Эдди Хирна, ведущего дела боксера из США, он заключил соглашение с промоутером австралийца Лу Ди Беллой, которое поможет организовать бой Дэвина Хейни с обладателем четырех титулов в легком весе (до 61,2 кг) Джорджем Камбсосом.

"Мы заключили с Лу Ди Беллой соглашение, которое приблизит нас к организации поединка между Хейни и Камбососом. Камбосос хочет боя, Хейни хочет боя. Думаю, это единственный поединок, который имеет смысл для обоих парней. Мы изложили команде Джорджа свои мысли относительно того, как все может быть организовано, и мы думаем, что это сработает. Этот поединок принесет много денег", - рассказал Хирн.

Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Дэвин Хейни является "обычным" чемпионом WBC и настаивает, что без его титула австралиец не может считаться полноправным абсолютным чемпионом.

С американцем за право биться с Джорджем Камбососом спорит бывший лидер легкого дивизиона - украинец Василий Ломаченко.

Эдди Хирна сейчас считают самым влиятельным промоутером мира. Его промоутерская компания сотрудничает с такими звездными боксерами, как британец Энтони Джошуа и мексиканец Сауль Альварес.

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Бокс
Эдди Хирн
Девин Хейни
Джордж Камбосос
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