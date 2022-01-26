Самый влиятельный промоутер мира нанес удар по чемпионским амбициям Ломаченко

Об этом сообщает Boxing247.

По словам Эдди Хирна, ведущего дела боксера из США, он заключил соглашение с промоутером австралийца Лу Ди Беллой, которое поможет организовать бой Дэвина Хейни с обладателем четырех титулов в легком весе (до 61,2 кг) Джорджем Камбсосом.

"Мы заключили с Лу Ди Беллой соглашение, которое приблизит нас к организации поединка между Хейни и Камбососом. Камбосос хочет боя, Хейни хочет боя. Думаю, это единственный поединок, который имеет смысл для обоих парней. Мы изложили команде Джорджа свои мысли относительно того, как все может быть организовано, и мы думаем, что это сработает. Этот поединок принесет много денег", - рассказал Хирн.

Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Дэвин Хейни является "обычным" чемпионом WBC и настаивает, что без его титула австралиец не может считаться полноправным абсолютным чемпионом.

С американцем за право биться с Джорджем Камбососом спорит бывший лидер легкого дивизиона - украинец Василий Ломаченко.

Эдди Хирна сейчас считают самым влиятельным промоутером мира. Его промоутерская компания сотрудничает с такими звездными боксерами, как британец Энтони Джошуа и мексиканец Сауль Альварес.

Напомним, 19 января промоутер Боб Арум заявил, что Джорджу Камбососу следует выбирать в соперники Василия Ломаченко, поскольку другого претендента на поединок Дэвина Хейни в Австралии никто не знает.

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